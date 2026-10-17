ಮನೆ ಎಷ್ಟೇ ಕ್ಲೀನ್ ಇದ್ದರೂ, ನೀವು ತಕ್ಷಣ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾದ 5 ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?
ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ನೋಡಲು ಎಷ್ಟೇ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಐಸ್ ಟ್ರೇ, ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಮತ್ತು ಟವೆಲ್ಗಳಂತಹ ದಿನನಿತ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳೆ, ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಅಡಗಿರಬಹುದು. ಮನೆಯನ್ನು ಹೈಜೀನಿಕ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಹಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾದ ಐದು ವಸ್ತುಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಮನೆ ನೋಡಲು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಫ್ರೆಶ್ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೂ, ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸುವ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ತೇವಾಂಶ, ಕೊಳೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮುಖ್ಯವಾದರೂ, ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ತೊಳೆದರೆ ಸಾಲದು, ಬದಲಾಯಿಸಲೇಬೇಕು. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿರುವ ಐಸ್ ಟ್ರೇ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹಾಕುವ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ವರೆಗೆ, ನಾವು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಗಮನ ಹರಿಸಲೇಬೇಕು. ಹಾಳಾದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾದ ಐದು ವಸ್ತುಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
1. ಐಸ್ ಟ್ರೇಗಳು
ಐಸ್ ಟ್ರೇಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಂತ ಅವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟ್ರೇಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಗೀರುಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಬಿರುಕುಗಳು ಮೂಡುತ್ತವೆ. ಈ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಐಸ್ನ ರುಚಿ ಮತ್ತು ವಾಸನೆ ಹಾಳಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೇಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಅವು ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ತೊಳೆಯಲು ಕಷ್ಟವಾದರೆ ತಕ್ಷಣ ಬದಲಾಯಿಸಿ.
2. ಮರುಬಳಕೆಯ ಬಾಟಲ್ಗಳು
ಸಿಂಗಲ್-ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮರುಬಳಕೆಯ ಬಾಟಲ್ಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಬಾಟಲ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಒಣಗಿಸದಿದ್ದರೆ, ಮುಚ್ಚಳ, ಸೀಲ್ ಮತ್ತು ಕಿರಿದಾದ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದ ನಂತರ ಬಾಟಲ್ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬದಲು, ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ, ಫಂಗಸ್, ಹಾಳಾದ ಸೀಲ್ ಅಥವಾ ತೊಳೆಯಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವ ಗೀರುಗಳು ಕಂಡರೆ, ಆ ಬಾಟಲ್ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಬಾಟಲ್ ತೊಳೆದ ನಂತರ, ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಬಳಸಿ.
3. ಟವೆಲ್
ತೊಳೆದ ನಂತರ ಟವೆಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಅನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಪದೇ ಪದೇ ನೀರು, ಚರ್ಮದ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಟವೆಲ್ಗಳು ಬೇಗನೆ ತಮ್ಮ ತಾಜಾತನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಟವೆಲ್ಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಬೇಕು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ, ಬಟ್ಟೆ ಒರಟಾಗುತ್ತದೆ, ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ತೊಳೆಯುವ ಬದಲು ಹೊಸ ಟವೆಲ್ ಖರೀದಿಸುವುದು ಜಾಣತನ.
4. ಮರುಬಳಕೆಯ ದಿನಸಿ ಬ್ಯಾಗ್
ತರಕಾರಿ, ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮನೆಯ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತರಲು ನಾವು ಮರುಬಳಕೆಯ ದಿನಸಿ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತೊಳೆದು ಒಣಗಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳೆ, ಆಹಾರದ ಕಣಗಳು ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ತೊಳೆಯಬಹುದಾದ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಬಟ್ಟೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿಸಬೇಕು. ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಹರಿದುಹೋದರೆ, ಕಲೆಗಳು ಹೋಗದಿದ್ದರೆ, ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ತಕ್ಷಣ ಬದಲಾಯಿಸಿ. ಹಸಿ ಮಾಂಸ ತರಲು ಬಳಸುವ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತರುವ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
5. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹಾಕುವ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹಾಕುವ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸುವುದರಿಂದ, ಇವು ಬೆವರು ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮನೆಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡಿದಾಗ, ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ತಳದಲ್ಲಿ ಕೊಳೆ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ, ಸವೆದುಹೋದ ತಳ, ಹಾಳಾದ ಒಳಭಾಗ ಅಥವಾ ಫಂಗಸ್ ಬೆಳೆದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ. ಕೆಲವು ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದೇ ಉತ್ತಮ. ಮನೆಯನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇಡುವುದು ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಧೂಳು ಒರೆಸುವುದಲ್ಲ. ತೇವವಾಗಿರುವ, ಪದೇ ಪದೇ ಬಳಸುವ ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೊಳೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಹಾಗಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನೂ ಪದೇ ಪದೇ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಆಗಾಗ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಹಾಳಾದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ ಮನೆ ಹೈಜೀನಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನೀವು ಮನೆಯನ್ನು ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಕೇವಲ ನೆಲವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೀಜರ್, ಬಾತ್ರೂಮ್, ಅಡುಗೆಮನೆ ಮತ್ತು ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ಇರುವ ದಿನನಿತ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ.
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