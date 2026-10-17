ನಾರ್ವೆಯ ತೈಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಅಮಾಲಿ ಲುಂಡ್ಸ್ಟಾಡ್ ಅವರ ಉದ್ಯೋಗದ ಕಥೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹1.25 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು 250 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ರಜೆ ಸಿಗುವ ಅವಕಾಶವಿದ್ದರೂ, ಎರಡು ವಾರ ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯೆ ಉಳಿಯುವುದು, ಅಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲುಗಳಾಗಿವೆ.
ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹1.25 ಕೋಟಿ ಸಂಬಳ, 250 ದಿನ ರಜೆ; ಆದರೂ ಈ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ!
ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ, ಸುಮಾರು 250 ದಿನಗಳ ರಜೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ನಂತರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಅನೇಕರ ಕನಸಿನ ಉದ್ಯೋಗವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ನಾರ್ವೆಯ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ತೈಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಅಮಾಲಿ ಲುಂಡ್ಸ್ಟಾಡ್ ಅವರ ಉದ್ಯೋಗದ ಕಥೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆಕರ್ಷಕ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ರಜೆ ಇದ್ದರೂ, ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಶಿಸ್ತು, ಮಾನಸಿಕ ದೃಢತೆ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಸಿದ್ಧತೆ ಅಗತ್ಯ.
ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯೆ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕೆಲಸ!
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 29 ವರ್ಷದ ಅಮಾಲಿ ನಾರ್ವೆಯ ಬರ್ಗೆನ್ ಸಮೀಪದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ತೈಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕೆಲಸದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ಬಾರಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಳಿಯ ಸಮಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5.45ಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆರಂಭವಾಗಬಹುದು.
ಕೆಲಸದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ತಂಡದಿಂದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತೈಲ ಸಾಗಿಸುವ ಪೈಪ್ಗಳು, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ನಿಗಾ ಇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪೂ ದೊಡ್ಡ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ.
₹1.25 ಕೋಟಿ ಸಂಬಳದ ಹಿಂದಿರುವ ಸವಾಲುಗಳೇನು?
ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವಂತೆ, ಅಮಾಲಿ ಅವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಬಳ ಸುಮಾರು 1.3 ಲಕ್ಷ ಯೂರೋ. ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಇದು ಸುಮಾರು ₹1.25 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಗಬಹುದು; ನಿಖರ ಮೊತ್ತ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ರೋಟೇಶನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 250 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕೆಲಸದಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಅವಕಾಶವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಈ ರಜೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಚೇರಿ ಉದ್ಯೋಗದಂತೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಮನೆಗೆ ಮರಳುವ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಲ್ಲ. ಕೆಲಸದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬೇಕು. ಕುಟುಂಬ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಹೊರಜಗತ್ತಿನಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಹಲವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಕನಸಿನ ಉದ್ಯೋಗವಲ್ಲ!
ತೈಲ ವೇದಿಕೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದಲ್ಲೂ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣ ಬೇಕು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ನಂತಹ ಮನರಂಜನಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿದ್ದರೂ, ಅವು ಮನೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ದೂರವಿರುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲಾರವು.
ಈ ಉದ್ಯೋಗದ ಕಥೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳವೊಂದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸಂಬಳದ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸದ ಸ್ವರೂಪ, ಸುರಕ್ಷತೆ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.