Bengaluru house hunting interview: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯುವುದು ಈಗ ಕಂಪನಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ! ಐಟಿ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹುಡುಕಲು ಹೋದ ಯುವಕನಿಗೆ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ಕೇಳಿದ ಸುದೀರ್ಘ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ ಹಾಗೂ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಸದ್ಯ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ಕೇವಲ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಳದೆ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನೇ ನೀಡಿದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್ ಕಾದಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಯಾವುದೋ ಜಾಬ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತೆ ಅನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ರೆಡ್ಡಿಟ್ (Reddit)‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಈ ಕಥೆ ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ಹೊಸ ಬಾಡಿಗೆದಾರನಿಗೆ ಬಜೆಟ್‌ಗೆ ತಕ್ಕ ಮನೆ ಹುಡುಕುವುದು ಹೇಗೋ ಸುಲಭವಾಯಿತು, ಆದರೆ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು. ರೆಡ್ಡಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ, ತಮಗೆ ದುಬಾರಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ನ ಅಂದಾಜಿತ್ತು, ಆದರೆ ಮನೆ ಮಾಲೀಕನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಮಾತ್ರ ತಾವು ಸಿದ್ಧರಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಾಡಿಗೆದಾರನ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ಕೇವಲ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ಸುಮ್ಮನಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ, ಮುಂದೆ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಪ್ಲಾನ್ ಏನು, ಪೋಷಕರು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ, ಊಟದಲ್ಲಿ ಏನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಧೂಮಪಾನ ಅಥವಾ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಬರುವ-ಹೋಗುವ ಸಮಯದ ಜೊತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ಡ್‌ಇನ್ (LinkedIn) ಪ್ರೊಫೈಲ್, ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಶಂಬಳದ ಸ್ಲಿಪ್ (Salary slip) ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು.

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ಈ ಇಡೀ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಡಿಗೆದಾರ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, "ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಾಡಿಗೆ ದರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡುವುದು ಹೌದು, ಆದರೆ ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆಯದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ 10 ನೇ ತರಗತಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರ ಶಿಫಾರಸು ಪತ್ರವನ್ನೂ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತಾ?"

ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೇಬಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಭಾರಿ ಹೊರೆಯನ್ನು ಸಹ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ: ₹35,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಸಿಕ ಬಾಡಿಗೆ, 10 ತಿಂಗಳ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಅನಿಶ್ಚಿತ ಬಿಲ್.

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ರೆಡ್ಡಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಯಿತು, ಆದರೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಜನರ ಅನುಭವಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದವು. ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು, "ನಾನು 2017 ರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು 5 ವಿಭಿನ್ನ ಮನೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹೀಗಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹಳೆಯ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ಇಡೀ ತಿಂಗಳ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮುರಿಯುವ ಬದಲು ಕೇವಲ ಕಳೆದುಹೋದ ಕೀ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಪೇಂಟ್ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ಟೆಕ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮನೆ ಹುಡುಕುವುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಾಗದದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಹಲವರಿಗೆ ಇದು ಕಠಿಣ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಗಿದೆ.