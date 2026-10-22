ಕ್ಯಾಡ್ಬರಿ 5 ಸ್ಟಾರ್ನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ರಮೇಶ್–ಸುರೇಶ್ ಜೋಡಿಯ ಹಾಸ್ಯಮಯ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರವಿದೆ. 2006ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರಂಭವಾದ ‘ಜೋ ಖಾಯೇ, ಖೋ ಜಾಯೇ’ ಅಭಿಯಾನವು ಈ ಚಾಕೊಲೇಟ್ಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತು ನೀಡಿತು. ಸೃಜನಶೀಲ ಕಥೆ, ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸರಳ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಜನಪ್ರಿಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕ್ಯಾಡ್ಬರಿ 5 ಸ್ಟಾರ್ನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪಯಣ
1969ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಚಾಕೊಲೇಟ್ನ ಕಥೆ
ಕ್ಯಾಡ್ಬರಿ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಅನ್ನು 1969ರಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಚಾಕೊಲೇಟ್, ಕ್ಯಾರಮೆಲ್ ಮತ್ತು ನೌಗಟ್ನ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಈ ಉತ್ಪನ್ನ ತನ್ನದೇ ಆದ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಲು ಉತ್ತಮ ಉತ್ಪನ್ನವೊಂದೇ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಅದನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ವಿಧಾನವೂ ಮುಖ್ಯ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ತನ್ನ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿತು.
ರಮೇಶ್–ಸುರೇಶ್ ಜೋಡಿ ಹೇಗೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತು?
2005–06ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಡ್ಬರಿ 5 ಸ್ಟಾರ್ಗಾಗಿ ಜಾಹೀರಾತು ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಯಿತು. ಜಾಹೀರಾತು ಸಂಸ್ಥೆ ಒಗಿಲ್ವಿ (Ogilvy) ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತು. ರಮೇಶ್ ಮತ್ತು ಸುರೇಶ್ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ತಿಂದಾಗ ಸುತ್ತಲಿನ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಮರೆತು ತಮ್ಮದೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಯಿತು.
‘ಜೋ ಖಾಯೇ, ಖೋ ಜಾಯೇ’ ಎಂಬ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಯಿತು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಂತೆ ಉತ್ಪನ್ನದ ಗುಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಬದಲು, ಒಂದು ಮನರಂಜನಾತ್ಮಕ ಅನುಭವವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ವಿಚಿತ್ರ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕುವ ಈ ಜೋಡಿಯ ಮುಗ್ಧ ವರ್ತನೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ನಗಿಸಿತು. ಕ್ರಮೇಣ ರಮೇಶ್–ಸುರೇಶ್ ಪಾತ್ರಗಳು ಚಾಕೊಲೇಟ್ನ ಗುರುತಿನ ಭಾಗವಾದವು.
ಜಾಹೀರಾತಿನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿನ ತಂತ್ರವೇನು?
ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿ ಅದರ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿದ್ದರೂ, ಚಾಕೊಲೇಟ್ ತಿಂದಾಗ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರೆತುಹೋಗುವ ಮೂಲ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವಂತಾಯಿತು.
ನಂತರ ‘ಈಟ್ 5 ಸ್ಟಾರ್, ಡು ನಥಿಂಗ್’ (Eat 5 Star, Do Nothing) ಸೇರಿದಂತೆ ಹೊಸ ಅಭಿಯಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಾಸ್ಯಶೈಲಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿತು. ದೂರದರ್ಶನದ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಯಿತು.
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವ ಪಾಠ
ಕ್ಯಾಡ್ಬರಿ 5 ಸ್ಟಾರ್ನ ಕಥೆ, ಗ್ರಾಹಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಕೇವಲ ಉತ್ಪನ್ನದ ಗುಣಮಟ್ಟವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಸುತ್ತ ರೂಪಿಸುವ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಪರ್ಕವೂ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ರಮೇಶ್–ಸುರೇಶ್ ಜೋಡಿ ಹಾಸ್ಯದ ಮೂಲಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತು ನೀಡಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ಈ ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಜನರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿವೆ.