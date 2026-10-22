ಡಚ್ ಪ್ರಧಾನಿ ರಾಬ್ ಜೆಟ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪಾಲುದಾರ ನಿಕೋಲಸ್ ಕೀನನ್ 2027 ರಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯ್ತನದ ಮೂಲಕ ಮಗುವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯವಾದ ಈ ಸಲಿಂಗ ಜೋಡಿ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ತಮ್ಮ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 39ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ ಜೆಟ್ಟನ್, ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಡಚ್ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ಡಚ್ ಪ್ರಧಾನಿ ರಾಬ್ ಜೆಟ್ಟನ್ 2027 ರಲ್ಲಿ ತಂದೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೆಟ್ಟನ್ ಅವರ ಪಾಲುದಾರ ನಿಕೋಲಸ್ ಕೀನನ್ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಹಾಕಿ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಲಿಂಗ ಜೋಡಿ ಈಗ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ. 2001 ರಲ್ಲಿ ಸಲಿಂಗಕಾಮಿ ವಿವಾಹವನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧಗೊಳಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ದೇಶ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಜೆಟ್ಟನ್ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಬಹಿರಂಗ ಸಲಿಂಗಕಾಮಿ ಪ್ರಧಾನಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಸಲಿಂಗಕಾಮಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಲ್ಲ. ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಸಲಿಂಗಕಾಮಿ ನಾಯಕರು ಈ ಹಿಂದೆ ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೆಟ್ಟನ್ ಕೇವಲ 39 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದರು.
ಮಗು ಹೇಗೆ?
ಡಚ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಗುವಿನ ಜನನವನ್ನು ಸರೊಗಸಿ ಮೂಲಕ ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತೆಯರು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಗುವನ್ನು ಹೆತ್ತು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ, ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಡಚ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಜೆಟ್ಟನ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಇವರ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ...
ಈ ಸಲಿಂಗ ಜೋಡಿಯ ಕಥೆಯು ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ವೀಡಿಯೊದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.ಮೊದಲು ಇವರು ಸೂಪರ್ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರು. 2021 ರಲ್ಲಿ, ಜೆಟ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಸಹ ಡಚ್ ನಾಯಕನ ನಡುವಿನ ಪ್ರಣಯದ ವೀಡಿಯೊ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ಪರಸ್ಪರ ಮೋಜು, ನಗುವುದು ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ವೀಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರ, ರಾಬ್ ಜೆಟ್ಟನ್ ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು. 2022 ರಲ್ಲಿ, ಕೀನನ್ ಜೆಟ್ಟನ್ ಅವರನ್ನು ಸೂಪರ್ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು ಮತ್ತು ವೈರಲ್ ವೀಡಿಯೊದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರೂ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ನಂತರ ಕೀನನ್ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಜೆಟ್ಟನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಸಂಬಂಧವು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 2023 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕಗೊಳಿಸಿದರು. ನವೆಂಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಅವರ ವಿವಾಹವನ್ನು ಜೂನ್ 2026 ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಜೆಟ್ಟನ್ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ ನಂತರ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮುಂದೂಡಿದರು.
ರಾಬ್ ಜೆಟ್ಟನ್ ಮಾರ್ಚ್ 25, 1987 ರಂದು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ ವೆಗೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಉಡೆನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದರು. ಜೆಟ್ಟನ್ 2017 ರಲ್ಲಿ ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್-66 ಪಕ್ಷದ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ನೀತಿ ಸಚಿವರಾದರು. ಜೆಟ್ಟನ್ ಅವರ ಪಕ್ಷವು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿತು ಮತ್ತು ಅವರು ಫೆಬ್ರವರಿ 23 ರಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. 39 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಅವರು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ನಾಯಕರಾದರು.