ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಅನ್ನ, ಸಾಂಬಾರ್ ತಿಂದು ಬೇಸರವಾಗಿದೆಯೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ ಎಗ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಮೊಟ್ಟೆ, ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಸ್ಗಳ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ತಯಾರಿಸುವ ಈ ಖಾದ್ಯ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಅನ್ನ, ಸಾಂಬಾರ್ ತಿಂದು ಬೇಸರವಾಗಿದೆಯೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ ಎಗ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಮೊಟ್ಟೆ, ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಸ್ಗಳ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ತಯಾರಿಸುವ ಈ ಖಾದ್ಯ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರಕ್ಕೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಸವಿಯಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಬ್ಯುಸಿ ದಿನಗಳಿಗೂ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಎಗ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
ಬೇಯಿಸಿದ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿ – 2 ಕಪ್
ಮೊಟ್ಟೆ – 3
ಕ್ಯಾರೆಟ್ – ಅರ್ಧ ಕಪ್
ಹಸಿರು ಬಟಾಣಿ – ಅರ್ಧ ಕಪ್
ಹಸಿರು ಈರುಳ್ಳಿ – ಅರ್ಧ ಕಪ್
ಈರುಳ್ಳಿ – ಅರ್ಧ ಕಪ್
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ – 3 ಎಸಳು
ಶುಂಠಿ – 1 ಇಂಚು
ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ – 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ – 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ – 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು
ಎಗ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
ಹಂತ 1: ಅನ್ನವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ
ಮೊದಲು ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅನ್ನವು ಮೆತ್ತಗಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನವನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. ಉಳಿದಿರುವ ತಣ್ಣನೆಯ ಅನ್ನವನ್ನೂ ಈ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದು.
ಹಂತ 2: ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹುರಿಯಿರಿ
ಒಂದು ಬಾಣಲೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಮೂರು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕಿ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಕುತ್ತಾ ಹುರಿಯಿರಿ. ಮೊಟ್ಟೆ ಬೇಯಿ ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತೆಗೆದಿಡಿ.
ಹಂತ 3: ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹುರಿಯಿರಿ
ಅದೇ ಬಾಣಲೆಗೆ ಉಳಿದ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಮಳ ಬರುವವರೆಗೆ ಹುರಿದರೆ ಸಾಕು.
ಹಂತ 4: ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಈಗ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಟಾಣಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ತರಕಾರಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆತ್ತಗಾಗುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚು ಮೆತ್ತಗೆ ಮಾಡದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡರೆ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
ಹಂತ 5: ಅನ್ನವನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ
ಈಗ ತಣ್ಣಗಾದ ಅನ್ನವನ್ನು ಬಾಣಲೆಗೆ ಹಾಕಿ, ತರಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಅನ್ನದ ಉಂಡೆಗಳು ಇದ್ದರೆ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ, ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಹುರಿಯಿರಿ.
ಹಂತ 6: ಸಾಸ್ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ
ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್, ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಸಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಉಪ್ಪು ಇರುವುದರಿಂದ ಉಪ್ಪನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸೇರಿಸಿ.
ಹಂತ 7: ಮೊಟ್ಟೆ ಸೇರಿಸಿ
ಮೊದಲು ಹುರಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ. ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಮವಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣವಾಗುವಂತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿರುವಿ.
ಹಂತ 8: ಹಸಿರು ಈರುಳ್ಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಸವಿಯಿರಿ
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಹಸಿರು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹುರಿಯಿರಿ. ಇದೀಗ ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾದ, ರುಚಿಕರವಾದ ಎಗ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ!
ಎಗ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ರುಚಿಯಾಗಿ ಬರಲು ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
ಅನ್ನವನ್ನು ಬೇಯಿಸಿದ ಬಳಿಕ ತಣ್ಣಗಾಗಿಸಿ ಬಳಸಿ. ಇದರಿಂದ ಅನ್ನ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅನ್ನವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸಬೇಡಿ; ಕಾಳುಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ. ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮೆತ್ತಗೆ ಮಾಡದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿರುವಂತೆ ಹುರಿಯಿರಿ. ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಈರುಳ್ಳಿ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪರಿಮಳ ಮತ್ತು ರುಚಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.