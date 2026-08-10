ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದೆಯಾ? ಈ ಚಂದದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರಬೇಡಿ. ಕೆಫೆಗೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಬುಕ್‌ಸ್ಟೋರ್‌ ಅಲೆಯುವವರೆಗೆ, ಈ ಮಳೆಗಾಲವನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ಐಡಿಯಾಗಳು.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಳೆಗೆ ಸರಿಸಾಟಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ತಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಗರದ ಹಸಿರು ನೋಡಲು ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಸಾಲದು. ಇಂಥಾ ವೆದರ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮಜಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ, ನಿಮಗಾಗಿ 5 ಸೂಪರ್ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಹೌದು, ನೀವು ಓದಿದ್ದು ಸರಿ. ಈ ಮಳೆಗಾಲದ ಸಂಜೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡಲು ರೆಡಿಯಾಗಿ.

ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಹೀರುತ್ತಾ ಕೂತುಬಿಡಿ

ಇಂದಿರಾನಗರ ಅಥವಾ ಜಯನಗರದ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಕೆಫೆಯ ದೊಡ್ಡ ಗಾಜಿನ ಕಿಟಕಿ ಪಕ್ಕ ಕೂತು, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿ ಅಥವಾ ಲಾಟೆ ಹೀರುತ್ತಾ ಸಂಜೆಯನ್ನು ಕಳೆಯಿರಿ. ಜೊತೆಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಂ ಹೋಮ್ ಕೂಡಾ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ.

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ಪುಸ್ತಕದಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೋಗಿ

ಚರ್ಚ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌ ಕಡೆ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಫೇಮಸ್ ಬ್ಲಾಸಮ್ ಬುಕ್ ಹೌಸ್‌ನೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿಬಿಡಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಅನುಭವ ಬೇಕಾ? ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್‌ನ್ನೂ ಜೊತೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಪುಸ್ತಕಗಳ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೋಗಿ.

ಹೆರಿಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಟ್ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿ

ನೀವು ಕಲಾವಿದರಾಗಿದ್ದರೆ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡುವುದು ಇಷ್ಟವಾದರೆ, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಗರ ಸುತ್ತಲು ಹೊರಡಿ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಆರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಅರಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.

ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಊಟದ ಹಬ್ಬ

ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನಿಸಿದರೆ, ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಕೆಫೆ ಅಥವಾ ನಾಗಾರ್ಜುನದಂತಹ ಫೇಮಸ್ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಭವನದಂತಹ ದಿಗ್ಗಜ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ, ಗರಿಗರಿ ದೋಸೆ ಮತ್ತು ಆವಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ನುವ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ.

ಇಂಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಡಿ

ಮಳೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಆಟವಾಡಲು ಲೋಕೋ ಬೇರ್ ಅಥವಾ ಸ್ನೋ ಸಿಟಿಯಂತಹ ಇಂಡೋರ್ ಸ್ಪೇಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಜಾ ಮಾಡಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಕೇಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಡಲು ಕೂಡಾ ಹೋಗಬಹುದು.