ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಒಬ್ಬರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಎಸಿ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಆದೆರೆ ಆ ಸಾವಿನ ಹಿಂದೆ ಕಾರಿನ ಎಸಿಯೇ ಕಂಟಕವಾಯ್ತಾ? ಆದ್ದರಿಂದ ಎಸಿಹಾಕುವ ಮುನ್ನ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ.&nbsp;

ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಎಸಿ ಆನ್ ಮಾಡಿ ನಿದ್ರಿಸುವುದರಿಂದ ಮಹಾಘಾತ ಕಾದಿದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಙಾನ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಆಘಾತ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಕಡೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಇದು ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ 30 ವರ್ಷದ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಅಖಿಲೇಶ್ ಪುರೋಹಿತ್ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್‌ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅವರ ಶವ ನಂತರ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅಖಿಲೇಶಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು? ಸಾವಿಗೆ ಎಸಿ ಕಂಟಕವಾಗಿದ್ದೇಗೆ ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

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ಇದೇ ರೀತಿ ಕೆಲ ವರದಿ ಪ್ರಕಟ!

ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಾರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎಸಿ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅವರು ಕುಡಿದಿರಲೂಬಹುದು, ಅಲ್ಲದೇ ಕಿಟಕಿಗಳು ಮುಚ್ಚಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಅಖಿಲೇಶ ಸಾವು ಮಾತ್ರ ನಿಗೂಢ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾವು ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವರು ಕುಡಿದಿದ್ದರಿಂದ ಇದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದೇ ಹೋಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಕಾರಣವಿದೆಯೇ? ಏಕೆಂದರೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ವರದಿಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಬಂದಿವೆ, ಆದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಜನರು ಕುಡಿದಿರಲಿಲ್ಲ.

ಹಾಗಾದದರೆ ಎಸಿ ಆನ್‌ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ?

ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಎಸಿ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ನೀವು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಎಸಿ ಆನ್ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ, ಎಂಜಿನ್ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಡೀಸೆಲ್ ಉರಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕಾರಿನ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಪೈಪ್‌ನಿಂದ ಹೊಗೆ ಹೊರಬರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಎಂಬ ಅತ್ಯಂತ ಆಘಾತಕಾರಿ ಅನಿಲವಿದೆ. ಈ ಅನಿಲಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ, ವಾಸನೆಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಅನಿಲ ಕಾರಿನ ಟೈಲ್ ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ, ಜನರು ಕಾರಿನೊಳಗೆ ಇರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಅವರು ಆ ಅನಿಲದಿಂದ ಕಾರಿನೊಳಗೆ ಹೇಗೆ ಸಾಯುತ್ತಾರೆ? ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಿರುವ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.

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ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಹೇಗೆ ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ!

ಎಸಿಯ ಬ್ಲೋವರ್ ಅಥವಾ ಹೀಟರ್ ಫ್ಯಾನ್ ಈ ಅನಿಲವನ್ನು ಒಳಗೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ವಾಹನವು ವಿಂಡ್‌ಶೀಲ್ಡ್ ಕೆಳಗೆ ಗಾಳಿಯ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಫ್ಯಾನ್ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಅದು ವಾಹನದ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗಾಳಿ ಎಳೆದು ಒಳಗೆ ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ, ಇದು ವಾಹನದ ಕೆಳಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಕಾರ್ಬನ್‌ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅನಿಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಎಸಿಗಳು ಮರುಬಳಕೆ ಮೋಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಒಳಗೆ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಪರಿಚಲನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಹೊರಗಿನಿಂದ ತಾಜಾ ಗಾಳಿಯ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಒಮ್ಮೆ ಕಾರ್ಬನ್‌ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ, ಅದು ವಾಹನದೊಳಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ಭಾಗ, ಬಾಗಿಲಿನ ಸೀಲು ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್‌ ಮಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ವಾಹನ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಲಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?

ಈ ಅನಿಲ, AC ಒಳಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲದಿಂದ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಈ ಅನಿಲ ಮಲಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಉಸಿರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ರಕ್ತ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇರುತ್ತದೆ, ನೀವು ಆ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿರಬೇಕು. ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್‌ನ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ ದೇಹದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೂ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವುದು. ಆದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್‌ಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆಮ್ಲಜನಕ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ವಿವಿಧ ಅಂಗಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಆದರೆ CO ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್‌ಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ಹೃದಯ ತಲುಪುವ ಆಮ್ಲಜನಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ಆಮ್ಲಜನಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಹೋಗುತ್ತದೆ.

ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕಂಟಕಾವಾಗಿದ್ದಾದರೂ ಹೇಗೆ?

ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೆ, ಉಸಿರಾಟವು ವೇಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಯಭೀತರಾಗುವುದಂತು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏಕೆ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ? ಅವನು ಹೊರಬರಲು ಏಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ? ಏಕೆಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅನಿಲವು ಶ್ವಾಸಕೋಶದಿಂದ ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ರಕ್ತಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿನ ಆಮ್ಲಜನಕವು ತಕ್ಷಣವೇ ಇಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅರೆನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆ ಸ್ಥಿತಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅವರು ನಿದ್ರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆ ನಿದ್ರೆ ಆಳವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದ್ದರಂತು, ಅರೆನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಳವಾಗುತ್ತದೆ. ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಆಮ್ಲಜನಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಅರಿವಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅನಿಲದ ಪರಿಣಾಮವು ತುಂಬಾ ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ದೇಹವು ಯಾವುದೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೊದಲೇ ಅವರು ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನರಾಗುತ್ತಾರೆ.ಈ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನತೆಯಲ್ಲಿ, ಹೃದಯ ಹಾಗೂ ಮೆದುಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ.

ನಿಂತ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಎಸಿ ಆನ್ ಮಾಡುವುದು ಸಾವನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದಂತೆಯಾ?

ಇದರರ್ಥ ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ವೇಗವಾದ ಉಸಿರಾಟವಿಲ್ಲದೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆಳವಾದ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಸಾಯುತ್ತಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು, ಅಥವಾ ಕೆಲ ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಅನಿಲದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನ್ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ಎಸಿ ಆನ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಮಲಗುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಸೈನ್ಸ್‌ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಕಿಟಕಿಗಳು ತೆರೆದಿದ್ದರೆ, ಹೊರಗಿನಿಂದ ಆಮ್ಲಜನಕ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಈ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಇಂಗಾಲದ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅನಿಲವು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ, ನಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಮಾರಕ ನಿದ್ರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಎಸಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಸಾವಿಗೆ ನೇರ ಆಹ್ವಾನವಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುವುದಂತು ಖಚಿತ.