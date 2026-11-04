ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕಾರಿನಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯದೆಯೇ ಎಟಿಎಂ ಮೂಲಕ ಹಣ ಪಡೆಯುವ ಡ್ರೈವ್-ಥ್ರೂ ಸೌಲಭ್ಯ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾಗ ಭಾರತೀಯರೊಬ್ಬರು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಳಸಿ ಹಣ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಿನ ಕಿಟಕಿಯಿಂದಲೇ ಎಟಿಎಂ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಬಹುದಾದ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದರೆ ಕಾರು ಅಥವಾ ಬೈಕ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹಣ ಪಡೆಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಈ ಅನುಭವವೇ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಕಾರಿನಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯದೆಯೇ ಎಟಿಎಂ ಮೂಲಕ ಹಣ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನೇ 'ಡ್ರೈವ್-ಥ್ರೂ ಎಟಿಎಂ' (Drive-through ATM) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯರೊಬ್ಬರು ಈ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಕಾರಿನಿಂದ ಇಳಿಯುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ!
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮುಚ್ಚಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇದೇ ರೀತಿ ಭಾನುವಾರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಚ್ಚಿದ್ದರೂ ಹಣದ ಅಗತ್ಯ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಆಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಡ್ರೈವ್-ಥ್ರೂ ಎಟಿಎಂಗೆ ತೆರಳಿ ಕಾರಿನಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯದೆಯೇ ಹಣ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಟಿಎಂನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಕೆಳಗಿಳಿದು ಯಂತ್ರದ ಬಳಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಡ್ರೈವ್-ಥ್ರೂ ಎಟಿಎಂನಲ್ಲಿ ವಾಹನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಎಟಿಎಂ ಯಂತ್ರವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರನ್ನು ಯಂತ್ರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಕಿಟಕಿಯನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಹಣ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕೆಲವೆಡೆ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಎಟಿಎಂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಚ್ಚಿದ್ದರೂ ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಸುಲಭ!
ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಮಯ ಉಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಸುವುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಳೆ, ಚಳಿ ಅಥವಾ ಬಿಸಿಲಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರಿನಿಂದ ಇಳಿಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸಾದವರು, ಚಲನವಲನದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇರುವವರು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೂ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು.
ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಒಳಾಂಗಣ ಸೇವೆಗಳು ಮುಚ್ಚಿದ್ದರೂ ಎಟಿಎಂ ಸೇವೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಹಣ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಎಟಿಎಂನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಇಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಾಧ್ಯವೇ?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಟಿಎಂಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಅಮೆರಿಕದ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ರೀತಿಯ ಡ್ರೈವ್-ಥ್ರೂ ಎಟಿಎಂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ. ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ನಡುವೆ ಇಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ಅನುಭವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಚ್ಚಿದ್ದರೂ ಕಾರಿನಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯದೇ ಹಣ ಪಡೆಯುವ ಈ ಅನುಭವ ಅನೇಕರಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಸಣ್ಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬದಲಾವಣೆಯೂ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಡ್ರೈವ್-ಥ್ರೂ ಎಟಿಎಂ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ!