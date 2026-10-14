AI ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಲವು AI ಸಂಶೋಧಕರು ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪಾಲಾಂಟಿರ್ CTO ಶ್ಯಾಮ್ ಶಂಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಅವರು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನೀಡಿಲ್ಲ. AI ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ನೆರವಾಗಬಹುದಾದರೂ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಹಾರ ಇನ್ನೂ ಸಾಬೀತಾಗಿಲ್ಲ.
AI ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ! ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಾ ಟೆಕ್ ಸಂಶೋಧಕರು?
ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ (AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಂತಹ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು AI ನೆರವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹಲವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ತಜ್ಞರು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ನಂಬಿಕೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೆಲವು AI ಸಂಶೋಧಕರು ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪಾಲಾಂಟಿರ್ ಕಂಪನಿಯ ಮುಖ್ಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಶಂಕರ್ ಹೇಳಿರುವುದು ಈಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
AI ಮೇಲಿನ ಅತಿಯಾದ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ?
ಅಮೆರಿಕದ ಸಿಬಿಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ನ ‘ಫೇಸ್ ದಿ ನೇಶನ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ಯಾಮ್ ಶಂಕರ್, ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿಯ ಕೆಲವು AI ಸಂಶೋಧಕರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
AI ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಅವರು ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಶಂಕರ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಂಶೋಧಕರು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನೂ ಅವರು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇದನ್ನು ದೃಢಪಟ್ಟ ಸಂಗತಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬದಲು ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯಾಗಿ ನೋಡುವುದು ಮುಖ್ಯ.
AI ನಿಜಕ್ಕೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತಾ?
AI ಈಗಾಗಲೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನೆ, ರೋಗಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಪತ್ತೆ, ಔಷಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧನೆಯ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೂ ಇದೆ.
ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಇಒ ಡಾರಿಯೊ ಅಮೋಡೆಐ ಅವರು, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ AI ಹಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೂ ಸೇರಿ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲ. ಅದರ ಹಲವು ವಿಧಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಿರಂತರ ಸಂಶೋಧನೆ, ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ದೃಢೀಕರಣ ಅಗತ್ಯ. AI ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈಗಲೇ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
AI ಮೇಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಲಿ, ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಬೇಡ
AI ಬಗ್ಗೆ ಅತಿಯಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಶಂಕರ್ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆಗುವ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಆದರೆ, AI ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆಯು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. AI ಸಂಶೋಧನೆ ಮುಂದುವರಿದರೂ, ಅದು ಧೂಮಪಾನದ ಹಾನಿಯನ್ನು ಈಗಲೇ ನಿವಾರಿಸಿದೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೂ, ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ.