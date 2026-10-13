Rumali roti recipe: ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಮೃದುವಾದ, ತೆಳುವಾದ ರುಮಾಲಿ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮನೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಬ್ಬಿಣದ ತವಾದಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ, ಹಾಲು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ರೊಟ್ಟಿ ಬೇಯಿಸುವ ಸುಲಭ ಟಿಪ್ಸ್ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ರುಚಿಕರ ರುಮಾಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಸವಿಯಿರಿ!
ರುಮಾಲಿ ರೊಟ್ಟಿ
ನಿಮಗೂ ರುಮಾಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನುವುದೆಂದರೆ ಇಷ್ಟವೇ? ಆದರೆ ಈಗ ನವರಾತ್ರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲವೇ? ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಬ್ಬಿಣದ ತವಾದಲ್ಲೇ ರುಮಾಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಹೌದು, ನೀವು ಓದಿದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ! ಕೆಲವು ಸರಳ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ಮನೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಬ್ಬಿಣದ ತವಾದಲ್ಲೂ ರುಮಾಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಹೋಟೆಲ್ನಂತೆ ಮೃದುವಾದ, ತೆಳುವಾದ ರುಮಾಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ರುಮಾಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮೃದುವಾಗಿರಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್!
ಮೈದಾ ಮತ್ತು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣ
ಮೊದಲು ಒಂದು ಕಪ್ ಮೈದಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಕೇವಲ ಮೈದಾ ಬಳಸಿದರೆ ರೊಟ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಗ್ಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಹಾಲು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಿ
ಈಗ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪು, ಒಂದು ಟೀ ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ಹಾಲನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಹಾಲು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ರೊಟ್ಟಿ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರವೂ ಮೃದುವಾಗಿರಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲಸುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ
ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾಗಿ ಕಲಸಿ. ಹಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೋ, ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಷ್ಟು ತೆಳುವಾಗಿ ಲಟ್ಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲಸಿದ ನಂತರ ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಸುಮಾರು 15ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ಹಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೊಟ್ಟಿ ಲಟ್ಟಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಬ್ಬಿಣದ ತವಾವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಸುಲಭ ಟ್ರಿಕ್
ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ರುಮಾಲಿ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾದ, ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ತವಾದ ಮೇಲೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು. ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕಬ್ಬಿಣದ ತವಾವನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌ ಮೇಲೆ ಇಡಿ.
ರೊಟ್ಟಿ ತವಾಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೀ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಕರಗಿಸಿ. ತವಾ ಬಿಸಿಯಾದಾಗ ಉಪ್ಪು ನೀರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಮುಕಿಸಿ.
ರುಮಾಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಲಟ್ಟಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬೇಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
- ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಒಣ ಮೈದಾ ಬಳಸಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ತೆಳುವಾಗಿ ಲಟ್ಟಿಸಿ. ರೊಟ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ತೆಳುವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದರೆ, ಅದರ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳ ಆಕಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣುವಂತಿರಬೇಕು.
- ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಲಟ್ಟಿಸಿದ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಎರಡೂ ಕೈಗಳ ನಡುವೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಹರಿದುಹೋಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ.
- ಈಗ ಲಟ್ಟಿಸಿದ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಸಿಯಾದ ತಲೆಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿದ ತವಾದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ.
- ರುಮಾಲಿ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ರೊಟ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಮಗುಚಿ. ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒತ್ತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯನ್ನೂ ಸುಮಾರು 10–15 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಬೇಯಿಸಿ.
- ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ತವಾದ ಮೇಲಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳು ಬೆಂದ ತಕ್ಷಣ ತವಾದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ.
ರುಮಾಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಬಡಿಸುವ ವಿಧಾನ
- ರೊಟ್ಟಿ ಬೆಂದ ತಕ್ಷಣ ತವಾದಿಂದ ತೆಗೆದು ರುಮಾಲಿನಂತೆ ಮಡಚಿ. ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ.
- ನಂತರ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹಾಟ್ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಇಡಿ. ಇದರಿಂದ ರೊಟ್ಟಿಯ ಸಾಫ್ಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ಹಾಗೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.