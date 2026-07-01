Kitchen Hacks: ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟರ್ನಿಂದ ಕೊಳೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಸ್ ಅನ್ನು ತೊಳೆಯದೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಹಳೆಯ, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಲೈಟರ್ ಅನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರು ಕೂಡ ಬಳಸದೇ ಕೇವಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಕಪ್ಪಾದ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟರ್ ಪಳ ಪಳ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಟ್ರಿಕ್ಸ್
ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ, ನಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಎಣ್ಣೆ, ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಮಸಾಲೆಗಳು ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟರ್ ಮೇಲೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಹೊಳೆಯುವ ಲೈಟರ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಪ್ಪು, ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಜಿಗುಟಾಗುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ ನಾವು ಲೈಟರ್ ಅನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಒಳಗೆ ನೀರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಲೈಟರ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಕೊಳಕಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಹೊಸದನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ, ಹಳೆಯ, ಕಪ್ಪಾದ ಲೈಟರ್ ಅನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸದೆ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯಂತೆ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಮಾಂತ್ರಿಕ ವಿಧಾನ ಇದಾಗಿದೆ.
ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಕ್
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಬಿಳಿ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ.. ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಲೈಟರ್ ಮೇಲಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಕೊಳೆ ಮತ್ತು ಜಿಗುಟನ್ನು ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.
ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ:
- ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮ ಜಿಗುಟಾದ ಲೈಟರ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಳಿ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು (ಜೆಲ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಬಳಸಬೇಡಿ) ಹಚ್ಚಿ.
- ಈಗ, ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳು ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಬಳಸಿ, ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಲೈಟರ್ ಮೇಲೆ ಸಮವಾಗಿ ಹಚ್ಚಿ. ಹಳೆಯ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಲು ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಲೈಟರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಿಡಿ.
- ಮುಂದೆ, ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೇವಗೊಳಿಸಿ, ಪೂರ್ತಿ ಒದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅದರಿಂದ ಲೈಟರ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒರೆಸಿ.
- ಅದನ್ನು ಒರೆಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ಎಲ್ಲಾ ಕಪ್ಪು ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ಜಿಗುಟುತನ ಹೋಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಲೈಟರ್ ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನೊಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನ:
ನಿಮ್ಮ ಲೈಟರ್ನಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳುಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಕಪ್ಪು ಗ್ರೀಸ್ ಇದ್ದರೆ, ನೀವು ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಬೆರೆಸಿ ಕೆಲವು ಹನಿ ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ಅಥವಾ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ದಪ್ಪ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಳೆಯ ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಲೈಟರ್ಗೆ ಉಜ್ಜಿ, ನಂತರ ಒಣ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ. ತುಕ್ಕು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಕಲೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ.