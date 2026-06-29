Tricks & Tips: ಹೊಸ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಂದ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಜಿಗುಟಾದ ಅಂಟು ತೆಗೆಯುವುದು ಕಷ್ಟ. ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಸುಲಭವಾದ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್
ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ, ನಾವು ಹೊಸ ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಗ್ಲಾಸ್ಗಳು, ಪ್ಲೇಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಹೊಸ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಬರದಿದ್ದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ಅದರ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಬಯಸಿದರೆ ನೀವು ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ತೆಗೆಯಲು ಸುಲಭ ವಿಧಾನ
ಪಾತ್ರೆಗಳಿಂದ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಮತ್ತು ಸೋಪ್. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ; ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 10-15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿ, ನಂತರ ಮೃದುವಾದ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ. ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆಯಬಹುದು.
ಎಣ್ಣೆ
ನೀವು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು. ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಎಣ್ಣೆ, ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಬೇಬಿ ಆಯಿಲ್ ಹಚ್ಚಿ. ಗಮ್ ಮೃದುಗೊಳಿಸಲು 5-10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಿ. ನಂತರ, ಹಳೆಯ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಉಗುರನ್ನು ಬಳಸಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ, ಉಳಿದಿರುವ ಜಿಗುಟಾದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ, ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಮತ್ತು ಡಿಶ್ ವಾಶಿಂಗ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬಳಸಿ ಅದನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. ಅದು ಹೊರಬರುತ್ತದೆ.
ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ + ಎಣ್ಣೆ ಪೇಸ್ಟ್
ಈ ವಿಧಾನವು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗಳ ಮೇಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 2 ಟೀ ಚಮಚ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಿ. ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗೆ ಹಚ್ಚಿ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಿ. ನಂತರ, ಬ್ರಷ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪಂಜಿನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಧಾನವು ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ವಿನೆಗರ್ ಬಳಸಿ
ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನೀವು ವಿನೆಗರ್ ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಸಾದಾ ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗೆ ಹಚ್ಚಿ. 5 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ, ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬೇಗನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್
ಕೂದಲನ್ನು ಒಣಗಿಸಲು ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ನಿಂದ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಮೇಲೆ 1-2 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬೀಸಿ. ಅಂಟು ಮೃದುವಾಗುತ್ತದೆ, ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಅಂಟನ್ನು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಥವಾ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ರಿಮೂವರ್ನಿಂದ ಒರೆಸಿ ತೆಗೆಯಿರಿ.