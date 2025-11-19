Crack coconut fast: ಈಗ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಿಪ್ಪು ಸುಲಿಯುವುದೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಆಟ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಕುಕ್ಕರ್ ಬಳಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಅಥವಾ ಚಿಪ್ಪನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆಯಬಹುದು. ಈ ಹೊಸ ತಂತ್ರವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ.
ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪು ತೆಗೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸಾಧನ ಅಥವಾ ಉಪಕರಣವಿತ್ತೋ ಸರಿ. ಇಲ್ಲವೆಂದರೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆಯಲು ಹರಸಾಹಸಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಹಳ್ಳಿ ಮನೆಯಾದರೆ ಸರಿ. ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯೂ ಟೈಲ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನುಣುಪು, ನುಣುಪಾದ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಒಡೆಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನ ಬಿಡಿಸಲೆಂದೇ ಮಷಿನ್ ಅಥವಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ತಂದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಇದನ್ನ ತಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅಪರೂಪಕೊಮ್ಮೆ ಬಳಸುವವರಿಗೆ, ಇದನ್ನ ತಂದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?. ಅದಕ್ಕೂ ಸೂಪರ್ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ.
ಇನ್ನು ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಿಪ್ಪು ಒಡೆಯುವುದರಿಂದ ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿಯುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಳಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ರುಚಿಕರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯಿಂದ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಒಡೆಯುವಾಗ ಮುರಿಯುವ ಅಥವಾ ಗಾಯಗೊಳ್ಳುವ ಭಯವಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನರು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯಲು ವಿವಿಧ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯುವ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.
ಕುಕ್ಕರ್...ಇದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯಲು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಉಳಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಕುಕ್ಕರ್ ಬಳಸಿ ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಒಡೆಯಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ..
ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ
ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿಧಾನ
ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಇಷ್ಟೇ..ಮೊದಲಿಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೋಳು ಅಥವಾ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಶಿಳ್ಳೆ ಊದಿಸಿ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ತೆಗೆದರೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಒಡೆಯುವುದು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿಧಾನ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಮತ್ತು ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅಥವಾ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೋಳನ್ನು ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ, ಸುಮಾರು 1-2 ಸೀಟಿ ಬರುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿ. 5 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ, ಕುಕ್ಕರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. ಈಗ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ವಿಧಾನವು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಡೆಯುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯುವುದನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಳಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯುವುದು ಸುಲಭ. ಈ ವಿಧಾನವು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಸಹ ಉಳಿಸುತ್ತದೆ.