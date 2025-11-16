ಗೃಹಿಣಿಯರೇ ಇಲ್ ಕೇಳಿ.. ಈ Kitchen Tips ಟಿಪ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡಿದವ್ರು ವಾರೆ ವ್ಹಾ ಅಂತಾರೆ!
Smart cooking tips: ಗೃಹಿಣಿಯಾದವಳು ದಿನದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಳೆಯುತ್ತಾಳೆ. ಉಪಾಹಾರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಾತ್ರಿ ಊಟ ತಯಾರಿಸುವವರೆಗೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸಗಳು ಆಕೆಗೆ ದಣಿವುಂಟುಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸರಳ ಸಲಹೆಗಳು ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸ ಸುಲಭಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಮಸಾಲೆ ರುಚಿಯಾಗಲು
ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬಿದ ಮಸಾಲೆ ಬೇಯಿಸಿ. ಇದು ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆ ಎರಡನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಗ್ರೇವಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲು
ಹುರಿದ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಡಿಮಾಡಿದ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಗ್ರೇವಿ ರುಚಿಕರವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಟೊಮೆಟೊ ಬದಲಿಗೆ
ಟೊಮೆಟೊ ಬದಲಿಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ ಅಥವಾ ಸಾಸ್ ಬಳಸಿ. ರುಚಿ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಖೀರ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪಾತ್ರೆ ಆರಿಸಿ
ಹಗುರವಾದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಖೀರ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ರುಚಿ ಹಾಳಾಗಬಹುದು.
ಮೊಸರು ಸೇರಿಸುವಾಗ
ಮೊಸರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಕಿ ಕ್ರಮೇಣ ಮಸಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಮೊಸರು ಮೊಸರು ತರಹ ಆಗಬಹುದು.
ತರಕಾರಿ ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಹ್ಯಾಕ್
ಮರದ ಹಲಗೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ. ಟೈಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಚಾಕುವಿನ ಅಂಚನ್ನು ಮಂದಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿಯುವಾಗ
ತರಕಾರಿಗಳ ಸಿಪ್ಪೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ತೆಳುವಾಗಿ ಸುಲಿಯಿರಿ. ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಎರಡನ್ನೂ ಉಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಹಾರವನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ
ಇದು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ತಿನ್ನಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ.
ನಯವಾದ ಚಪಾತಿ ರಹಸ್ಯ
ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬೆರೆಸಿದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಬಿಡಿ. ಇದು ಚಪಾತಿಯನ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿಡುತ್ತದೆ.
ಶುಂಠಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ-ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪೇಸ್ಟ್
ಪೇಸ್ಟ್ಗೆ 1 ಟೀ ಚಮಚ ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ.
ಸಮಯ ಉಳಿಸಲು ಅಡುಗೆಮನೆಯ ತಂತ್ರಗಳು
ಇಂದಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗೃಹಿಣಿಯರು ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ 10 ಅಡುಗೆ ತಂತ್ರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತವೆ.