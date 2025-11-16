ಜಿರಲೆ ಓಡಾಡುವಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತವೆ!
DIY cockroach remedies: ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಿರಲೆಗಳ ಹಾವಳಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು
ಜಿರಲೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೆದರುತ್ತಾರೆ. ಅವು ಅಡುಗೆಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತವೆ. ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರವನ್ನು ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಕಿರಿಕಿರಿಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಅನೇಕ ಜನರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಅನೇಕ ಸ್ಪ್ರೇಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಓಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಜಿರಲೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಜಿರಲೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಐದು ಸಲಹೆ
ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ
ಜಿರಲೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸಮಾನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಜಿರಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜಿರಲೆಗಳು ಅವು ಓಡಾಡುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತವೆ.
ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ
ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಇರಬಹುದು. ನೀವು ಸಿಂಕ್ಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಜಿರಲೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಓಡಿಸಬಹುದು. ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬೆರೆಸಿ ಜಿರಲೆಗಳು ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಇದು ಜಿರಲೆಗಳ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ವಿನೆಗರ್
ಜಿರಲೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಕೊಳಕು ಇರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ನೀವು ವಿನೆಗರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿನೆಗರ್ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಈ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಜಿರಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಇದು ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಿರಲೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಪಲಾವ್ ಎಲೆ
ಜಿರಲೆಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು ಪಲಾವ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸಹ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಲಾವ್ ಎಲೆಗಳ ಕಟುವಾದ ವಾಸನೆಯು ಜಿರಲೆಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವುಗಳನ್ನು ಆ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಕೆಲವು ಪಲಾವ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ. ಈಗ ಜಿರಲೆಗಳು ಕಂಡುಬರುವಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಈ ನೀರನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಇದು ಅವುಗಳನ್ನು ಓಡಿಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಲವಂಗ
ಜಿರಲೆಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು ಲವಂಗ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ಬಲವಾದ ವಾಸನೆಯು ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಜಿರಲೆಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಕೆಲವು ಲವಂಗ ಇಡಿ. ಅವುಗಳ ವಾಸನೆಯು ಜಿರಲೆಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ.