Garlic Peeling Tips: ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಆಹಾರದ ರುಚಿಯನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿಯುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಮಾತ್ರ ಇದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸುಲಿಯುವ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ.
ಆಹಾರದ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ
ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಹಾರದ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಖಾದ್ಯಕ್ಕೆ ರುಚಿಯ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಬೇಳೆಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇತರರು ತರಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಹಲವರು ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ತಲೆನೋವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ.
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿಯುವುದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಿಗುಟಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿಯುವುದರಿಂದ ಕೈ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವೂ ಹೌದು. ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬಳಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದನ್ನೆ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಜನ. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀವು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಮಗೆಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿಯುವ ಸುಲಭವಾದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಬಿಸಿನೀರಿನ ಮ್ಯಾಜಿಕ್
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯಲು ಬಿಸಿನೀರು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ನೀವು 500 ಗ್ರಾಂ ನಿಂದ 1 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯಬೇಕಾದರೆ ಈ ವಿಧಾನವು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ. ನಂತರ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ನೀರು ಹಾಕಿ. (ಕೊಂಚ ಬಿಸಿನೀರು) ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳನ್ನು 5-10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ತೆಗೆದ ನಂತರ, ಸಿಪ್ಪೆ ಸಡಿಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಲಘುವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗ ಬೇಕಾದರೆ, ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಸೇರಿಸಿ; ಸಿಪ್ಪೆ ಇನ್ನೂ ವೇಗವಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ.
ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಪುಡಿಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯಬೇಕಾದಾಗ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗಾಗಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯಬೇಕು ಎಂದಾದರೆ, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾದ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾದ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳನ್ನು ಚಾಪಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ. ಅಗಲವಾದ ಚಾಕುವಿನ (ಅಥವಾ ರೋಲಿಂಗ್ ಪಿನ್) ಚಪ್ಪಟೆಯಾದ ಬದಿಯನ್ನು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒತ್ತಿರಿ. ಬಿರುಕು ಬಿಡುವ ಶಬ್ದವು ಸಿಪ್ಪೆ ಸಡಿಲಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ವೃತ್ತಿಪರ ಅಡುಗೆಯವರು ಸಹ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
ಜಾರ್ ಶೇಕ್ ವಿಧಾನ:
ಈ ವಿಧಾನವು ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಡೀ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯಲು ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಒಡೆದು ಎಸಳು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಜಾರ್ ಅಥವಾ ಟಿಫಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವಂತೆ 20-40 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು ತಳದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್
ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಇದ್ದರೆ, ಈ ವಿಧಾನವು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳನ್ನು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್-ಸೇಫ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. 15-20 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ (ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಸಳುಗಳಿಗೆ 30 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು) ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಖದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಶಾಖದಿಂದಾಗಿ ಎಸಳುಗಳ ಮೇಲಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಒಣಗಲು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈವಾಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿಯಬಹುದು.