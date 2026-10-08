Tricks & Tips: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಆಲ್ಬಂ ಇದೆಯೇ? ಅದರಲ್ಲಿ ಫೋಟೊಗಳು ಆಲ್ಬಂಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿವೆಯೇ? ಅದನ್ನ ಹಾಳಾಗದಂತೆ ಹೇಗೆ ತೆಗೆಯೋದು ಎಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ. ಹೇಗೆ ಹರಿದು ಹೋಗದಂತೆ ತೆಗೆಯೋದು ನೋಡೋಣ.
ಹಳೆಯ ಫೋಟೋಗಳು ಕೇವಲ ನೆನಪುಗಳಲ್ಲ
ಹಳೆಯ ಫೋಟೋಗಳು ಕೇವಲ ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ನೆನಪುಗಳು, ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವು ಹಳೆಯ ಕಥೆಗಳು ಅಡಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ಫೋಟೋ ಆಲ್ಬಮ್ನ ಪುಟಗಳು ದುರ್ಬಲವಾಗಬಹುದು. ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಲು ಬಳಸಿದ್ದ ಗಮ್ ಕೂಡ ಒಣಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಫೋಟೋಗಳು ಆಲ್ಬಮ್ನ ಪುಟಗಳಿಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡುಬಿಡುತ್ತವೆ.
ಹರಿದು ಹೋಗಬಹುದು ಎಚ್ಚರ
ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಫೋಟೋ ಆಲ್ಬಮ್ನ ಪುಟಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಫೋಟೋಗಳು ಪುಟಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಆತುರದಲ್ಲಿ ಎಳೆದು ತೆಗೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಫೋಟೋ ಹರಿದುಹೋಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಹಾಳಾಗಬಹುದು.
ಮೊದಲು ಪ್ರತಿ ಪುಟದ ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ
ಹಳೆಯ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಮೊದಲು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಆಲ್ಬಮ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪುಟದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಳಕು ಇರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ ಫೋಟೋಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾದ ಬೆಳಕು ಬೀಳದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಏನಾದರೂ ಹಾನಿಯಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಅದರ ಡಿಜಿಟಲ್ ದಾಖಲೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಸ್ವಚ್ಛ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ
ಸ್ವಚ್ಛ, ಸಮತಟ್ಟಾದ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳಕು ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಕೈಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಮೃದುವಾದ ಕಾಟನ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಬಳಸಿ. ಫೋಟೋದ ಮೇಲ್ಮೈ ಅಥವಾ ಕಾಗದ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ.
ಮೊದಲು ಫೋಟೋ ಹೇಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಲ್ಬಮ್ನಲ್ಲೂ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಹಳೆಯ ಆಲ್ಬಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ‘ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್’ ಪುಟಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಪಾರದರ್ಶಕ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪದರವಿರುತ್ತದೆ. ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ಈ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿರುವ ಗಮ್ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಫೋಟೋ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಲವಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯಲು ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು
ಫೋಟೋವನ್ನು ಎಳೆಯುವ ಬದಲು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಡೆಂಟಲ್ ಫ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲದ ದಾರ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ತೆಳುವಾದ ಮೈಕ್ರೋ-ಸ್ಪ್ಯಾಚುಲಾ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಬೋನ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಚಿಮಟಿ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾದ ಕಾಟನ್ ಗ್ಲೌಸ್ಗಳೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ಫೋಟೋದ ಒಂದು ಭಾಗ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ರಿಲೀಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ ಇಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಭಾಗ ಮತ್ತೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಬಳಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಉಪಕರಣಗಳು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಫೋಟೋದ ಮೇಲೆ ಅನಗತ್ಯ ಒತ್ತಡ ಬೀಳದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ
ಫೋಟೋದ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ. ಡೆಂಟಲ್ ಫ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲದ ದಾರವನ್ನು ಅಂಚಿನ ಕೆಳಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ, ಸೌಮ್ಯವಾಗಿ ಮುಂದೆ-ಹಿಂದೆ ಚಲಿಸುತ್ತಾ ಒಳಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಪ್ರತಿರೋಧ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಡಿ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ.
ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಕೂಡ ಬಳಸಬಹುದು
ಫೋಟೋ ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ಆಲ್ಬಮ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ 20–30 ಸೆಂ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿ 10–20 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಸೌಮ್ಯ ಶಾಖ ನೀಡಬಹುದು. ಫೋಟೋ ಮುದುಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಮೇಲ್ಮೈ ಬದಲಾಗಲು ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸಿ.