ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಕೆಲಸದ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ 25 ವರ್ಷದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಯುವತಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹9.33 ಲಕ್ಷ ವಂಚಿಸಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಯುವತಿ ಮಂಗಳೂರಿನ CEN ಕ್ರೈಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಗಳೂರು: ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಕೆಲಸದ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ 25 ವರ್ಷದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಯುವತಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹9.33 ಲಕ್ಷ ವಂಚಿಸಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಯುವತಿ ಮಂಗಳೂರಿನ CEN ಕ್ರೈಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ದೂರಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಅಪರಿಚಿತ ನಂಬರ್ನಿಂದ ಯುವತಿಯ WhatsAppಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿದೆ. ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನು Megha Companyಯ HR ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವಿದ್ದು, ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಯುವತಿಗೆ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿದ್ದಾನೆ.
ನಂತರ ಆರೋಪಿಯು ಯುವತಿಗೆ Telegram ಲಿಂಕ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು, ಅದರ ಮೂಲಕ ಆಕೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾಳೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 20 ಟಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರೆ ₹200 ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಆಕೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.
ಮೊದಲ ದಿನ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ 20 ಟಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಯುವತಿಯ ಖಾತೆಗೆ ₹200 ಹಣ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಹಣ ಖಾತೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಆಕೆ ಕೆಲಸದ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಮರುದಿನ ಆಕೆಗೆ 13 ಟಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ವೇಳೆ Amarjeet Kumar ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡ ಮತ್ತೊಬ್ಬ Telegram ಬಳಕೆದಾರ ಯುವತಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಂತೆ ಮನವೊಲಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆತನ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಯುವತಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ₹3,000 ಅನ್ನು UPI ಮೂಲಕ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲು ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸುವಂತೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನಂಬಿದ ಯುವತಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12ರಿಂದ 17ರ ನಡುವೆ ಹಲವು ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹9,33,866 ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ತಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿರುವುದು ಯುವತಿಗೆ ಅರಿವಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ಮಂಗಳೂರಿನ CEN ಕ್ರೈಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ತೆರಳಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಯುವತಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.