ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಎಲ್ಪಿಜಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ, ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ 'ಎಥನಾಲ್ ಆಧಾರಿತ ಅಡುಗೆ ಸ್ಟವ್' ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಎಥನಾಲ್ ಬಳಸಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಈ ಸ್ಟವ್, ಅಡುಗೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಜೂ.6): ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ (LPG) ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿರುವ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪರ್ಯಾಯ ಉಪಾಯ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರು ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಪಿಜಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ‘ಎಥನಾಲ್ ಆಧಾರಿತ ಅಡುಗೆ ಸ್ಟವ್’ (Ethanol-based cooking stove) ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಯೋಜನೆಗೆ (Biofuel Mission) ಭಾರಿ ಬಲ ನೀಡಲಿರುವ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು, ಆಮದು ಇಂಧನದ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ದೇಶದ ರೈತರಿಗೂ ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ.
ಏನಿದು ಎಥನಾಲ್ ಸ್ಟವ್? ಇದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ಈ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ಅಡುಗೆ ಸ್ಟವ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಥನಾಲ್ ಇಂಧನದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಎಥನಾಲ್ ಎಂಬುದು ಒಂದು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ (Renewable) ಇಂಧನವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಬ್ಬು, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಜೈವಿಕ ರಾಶಿಯಿಂದ (Agricultural biomass) ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿದೇಶಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಮದಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಪಿಜಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಎಥನಾಲ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಸ್ವದೇಶಿಯಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಭಾರತವನ್ನು ಇಂಧನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರವರ್ತಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹೊಸ ಸ್ಟವ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಚ್ಛ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅಡುಗೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಸಿಕ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಇಬ್ಬರೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಮನೆಬಳಕೆಯ ಅಡುಗೆ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಭಾರಿ ವಿನಾಯಿತಿ
ಈ ಎಥನಾಲ್ ಸ್ಟವ್ನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಆಕರ್ಷಣೆಯೇ ಅದರ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ. ಈ ಯೋಜನೆ ಸಾರಥ್ಯ ವಹಿಸಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎಥನಾಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಎಥನಾಲ್ ಬಳಸಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು ಎಲ್ಪಿಜಿಗಿಂತ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಅಗ್ಗವಾಗಲಿದೆ.
ಇಂದಿಗೂ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಇಂಧನ ಎಂಬುದು ಮಾಸಿಕ ಬಜೆಟ್ನ ಪ್ರಮುಖ ವೆಚ್ಚದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಈ ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನವು ಕುಟುಂಬಗಳ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಇಂಧನವು ದೇಶದ ಇಂಧನ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸಲಿದ್ದು, ಇದರ 'ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರವೇ' (Affordability) ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.
ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಭಾರಿ ಲಾಭ
ಎಥನಾಲ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕೃಷಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಥನಾಲ್ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಕಬ್ಬು, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರೈತರಿಗೆ ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲಿದೆ. ದೇಶದ ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಇಂಧನವಾಗಿ ಎಥನಾಲ್ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು ಪದೇ ಪದೇ ಒತ್ತಿಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳು (Processing facilities), ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲಿದೆ.
ಭಾರತದ ‘ಹಸಿರು ಇಂಧನ’ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಗುರಿಗೆ ಸಾಥ್
ಈ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಭಾರತದ ವಿಶಾಲವಾದ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯ ಗುರಿಗಳಿಗೆ (Sustainability objectives) ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳಿಗೆ (Fossil fuels) ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಎಥನಾಲ್ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಉರಿಯುವ ಇಂಧನವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸರ್ಕಾರವು ಈಗಾಗಲೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಥನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯುಯೆಲ್ ವಾಹನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೂ ಎಥನಾಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವುದು ಜೈವಿಕ ಇಂಧನಗಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೇವಲ ಸಾರಿಗೆ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸದೆ, ದೈನಂದಿನ ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಅನ್ವಯಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ.
ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಇಂಧನವನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ, ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಳಿತದ ಆಘಾತದಿಂದ ಭಾರತವು ಪಾರಾಗಬಹುದು. ದೇಶದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ಜಾಲಗಳು ವಿಸ್ತರಣೆಗೊಂಡಂತೆ, ಎಥನಾಲ್ ಆಧಾರಿತ ಅಡುಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯದ ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತ್ರದ (Energy landscape) ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿದೆ.