ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ E85 ಇಂಧನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗಿಂತ ಅಗ್ಗವಾಗಿದ್ದು, ದೇಶದ ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಇಂಧನವನ್ನು ಬಳಸಲು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯುಯೆಲ್ ವಾಹನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.
ನವದೆಹಲಿ(ಜೂ.5): ದೇಶದ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿರುವ ‘E85 ಇಂಧನ’ (E85 Fuel) ಕೊನೆಗೂ ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಎಥನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣದ (Ethanol-blending) ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಇದೀಗ ಭಾರಿ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಇವಿ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವಾಹನಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಹೊಸ ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನ ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ ಅವರು ದೆಹಲಿಯ ಪೂಸಾ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ‘ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್’ (Indian Oil) ಒಡೆತನದ ಇಂಧನ ಮಾರಾಟ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯ ಮೊದಲ E85 ಇಂಧನ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಹೈ-ಎಥನಾಲ್ ಇಂಧನದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮುನ್ನುಡಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗಿಂತ ಹೇಗೆ ಅಗ್ಗ?
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ E85 ಇಂಧನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹82.12 ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ E20 ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗಿಂತ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹20 ರಷ್ಟು ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ಇಂಧನ ತುಂಬಿಸುವ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ E85 ವಿತರಕ ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ (Dispensers) ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಇಂಧನದ ಪರಿಚಯವು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಮೇಲಿನ ಆಮದು ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ವಿಸ್ತರಣಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ
ಪೂಸಾ ರೋಡ್ನ ಕೇಂದ್ರವು ದೆಹಲಿಯ ಮೊದಲ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದು ಕೇವಲ ಆರಂಭವಷ್ಟೇ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ-ಎನ್ಸಿಆರ್ (Delhi-NCR) ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ-ಪುಣೆ-ನಾಗ್ಪುರ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 50 ರಿಂದ 100 E85 ಇಂಧನ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜಿಸಿದೆ. ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಜಾಲವನ್ನು ಸುಮಾರು 500 ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. 2027ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 5,000 E85 ಔಟ್ಲೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ತರುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಸರ್ಕಾರವು E22, E25, E27 ಮತ್ತು E30 ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಥನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣಗಳ ಇಂಧನ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅಧಿಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಹಾದಿ ಸುಗಮಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಏನಿದು E85? ಇದು ಏಕೆ ಭಿನ್ನ?
ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ E20 ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 20 ರಷ್ಟು ಎಥನಾಲ್ ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾ 80 ರಷ್ಟು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ E85 ಇಂಧನದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 85 ರಷ್ಟು ಎಥನಾಲ್ ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಶೇಕಡಾ 15 ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇರಲಿದೆ. ಎಥನಾಲ್ ಅನ್ನು ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ (Agricultural feedstocks) ತಯಾರಿಸುವುದರಿಂದ, ಇದು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಸವಾರರ ದೈನಂದಿನ ರನ್ನಿಂಗ್ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಕಡಿಮೆ ರಿಟೇಲ್ ಬೆಲೆಯೇ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.
ಯಾವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ?
ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ E85 ಇಂಧನವನ್ನು ಬಳಸಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಥನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಅಥವಾ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾದ (Calibrated) ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯುಯೆಲ್ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ (Flex-fuel vehicles) ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅಥವಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯುಯೆಲ್ ವಾಹನಗಳೆಂದರೆ, ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ವ್ಯಾಗನ್ಆರ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫ್ಯುಯೆಲ್ (ಇನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ), ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್+ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫ್ಯುಯೆಲ್, ಹೀರೋ ಹೆಚ್ಎಫ್ ಡಿಲಕ್ಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫ್ಯುಯೆಲ್ ಹಾಗೂ ಸುಜುಕಿ ಜಿಕ್ಸರ್ ಎಸ್ಎಫ್ ಎಫ್ಎಫ್ವಿ (Gixxer SF FFV).
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ವ್ಯಾಗನ್ಆರ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫ್ಯುಯೆಲ್ ಕಾರು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು E100 ವರೆಗಿನ ಎಥನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕಾರ್ ಆಗಿದ್ದು, E85 ಇಂಧನಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ 100 ಸಿಸಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್+ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಎಫ್ ಡಿಲಕ್ಸ್ನ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯುಯೆಲ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯುಯೆಲ್ ಬೈಕ್ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳು E20 ರಿಂದ E85 ವರೆಗಿನ ಇಂಧನದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಬಲ್ಲವಾಗಿದ್ದು, ಜುಲೈ 2026 ರಿಂದ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಆಯ್ದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರಲಿವೆ.
ಭಾರತವು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ದೇಶಾದ್ಯಂತ E20 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಈಗ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯುಯೆಲ್ ವಾಹನಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಆಮದು ವೆಚ್ಚ ತಗ್ಗಿಸುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನವಾಗಿ E85 ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿದೆ.