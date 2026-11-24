ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹುಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ತಿನ್ನೋದು ಕಷ್ಟ. ಕೆಜಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಎಸೆಯೋಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹುಳು ಬರಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು?
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹತ್ತಾರು ಕೆ.ಜಿ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಮನೆಗೆ ತಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡೋದು ಒಂದು ಸವಾಲು. ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುದ್ದೆಯಾಗುತ್ತೆ, ಹುಳುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ವೆ. ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕೀಟಗಳ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ವೆ. ಕೆಲವು ಸರಳ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನೀವು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬಹುದು.
ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ
ಹಿಟ್ಟನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಗಾಜಿನ ಜಾರ್ ಅಥವಾ ಗಾಳಿಯಾಡದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ ನಂತರ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಪಾತ್ರೆಯ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ. ಇದರಿಂದ ಹಿಟ್ಟು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗೋದಿಲ್ಲ.
ಉಕ್ಕಿನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ
ಹಿಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಉಕ್ಕಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಸಹ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ತೇವಾಂಶ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದು. ತೇವಾಂಶವು ಹಿಟ್ಟು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗಲು ಮತ್ತು ಉಂಡೆ ರೂಪಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ತುಂಬುವ ಮೊದಲು, ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿ. ನಂತರ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ.
ಪಾತ್ರೆಗೆ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ
ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕೀಟಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಹಿಟ್ಟಿನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸುಮಾರು 4 ರಿಂದ 5 ಟೀ ಚಮಚ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲು, ಪಾತ್ರೆಗೆ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ನಂತರ 2 ರಿಂದ 3 ಟೀ ಚಮಚ ಉಪ್ಪನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದರ ನಂತರ, ಉಳಿದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು 1 ರಿಂದ 2 ಟೀ ಚಮಚ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ. ಈ ವಿಧಾನವು ಹುಳು ಬಾಧೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಲವಂಗದ ಎಲೆ
ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಲವಂಗದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು ಸಹ ಸುಲಭವಾದ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಲವಂಗದ ಎಲೆಯ ಸುವಾಸನೆ ಕೀಟಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ನೀವು ಒಂದು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಲವಂಗದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಿಟ್ಟಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳಿಂದ ಮುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ವಿಧಾನ ಅನುಕೂಲ.
ಹಿಟ್ಟು ಖರೀದಿಸುವಾಗ, ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಮನೆಗೆ ತರಬೇಡಿ. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ಪಾದನಾ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ತುಂಬಾ ಹಳೆಯದಾದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ. ಉತ್ಪಾದನಾ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ.