ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗಳು ಆಹಾರದ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯದೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತಯಾರಿಸುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೇವಲ 15-20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರುಚಿಕರವಾದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು.
ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಎಂದರೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಲ್ಲಿಯೂ ನೀರು ಬರುವುದು ಇದೆ. ಅದರ ಸ್ವಾದವೇ ಹಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ವಿಧಾನಗಳಿವೆ. ಒಂದೊಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡುವುದು ಇದೆ. ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಇಟ್ಟರೂ ಹಾಳಾಗದಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಅಥವಾ ವಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಖಾಲಿ ಮಾಡುವಂತೆ ತಯಾರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗಳು ಆಹಾರದ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಡಿಸಿದರೆ, ಅವು ಸರಳ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ರುಚಿಕರವಾಗುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಆಹಾರದ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತಯಾರಿಸಲು ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯಲು ಬಯಸದಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಅವು ಸಿದ್ಧವಾಗುವವರೆಗೆ ಕಾಯಲು ಬಯಸದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗೆ ಸುಲಭವಾದ ಪಾಕವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳು
- 200 ಗ್ರಾಂ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
- 4-5 ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು
- 1 ಟೀ ಚಮಚ ಸಾಸಿವೆ
- 1 ಟೀ ಚಮಚ ಸೋಂಪಿನ ಕಾಳು
- 1/2 ಟೀ ಚಮಚ ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳು
- 1/2 ಟೀ ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ
- ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು
- 1 ಚಿಟಿಕೆ ಇಂಗು
- 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ
ಈ ಸರಳ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸುವುದು?
- ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ. ನಂತರ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. ನಿಂಬೆಯನ್ನು ತೊಳೆದು, ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಬೀಜಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡುವಾಗ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರಬಾರದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ.
- ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಹುರಿಯಿರಿ
- ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಸಾಸಿವೆ, ಸೋಂಪು ಮತ್ತು ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಹುರಿಯಬೇಡಿ. ಅವು ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ, ಅವುಗಳನ್ನು ಒರಟಾಗಿ ಅಂದರೆ ತರಿತರಿಯಾಗಿ ಪುಡಿಮಾಡಿ. ಇದು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಸಾಲೆಗಳ ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಪರಿಮಳವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
- ತ್ವರಿತ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ
- ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ, ಒಲೆಯನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಇಂಗು ಸೇರಿಸಿ. ನಂತರ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು 2-3 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಲಘುವಾಗಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಒಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬೇಯಿಸಬೇಡಿ.
- ಈಗ ರುಬ್ಬಿದ ಮಸಾಲೆಗಳು, ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಒಲೆಯನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ನಿಂಬೆ ಹೋಳುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಳಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಜಾ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ 15-20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿದ ನಂತರ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಸುಮಾರು 15-20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ಇದು ನಿಂಬೆ ರಸ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಖಾರದ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ-ನಿಂಬೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತಿನ್ನಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.