Kitchen Tips: ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತೆ ಉದುರು ಉದುರಾದ ಅನ್ನ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಿಮಗಾಗಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅನ್ನ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳೋದೆ ಇಲ್ಲ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಿ ಉದುರು ಉದುರಾದ ಅನ್ನ
ಅದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿಯ ಊಟವಾಗಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಭಾಗವೆಂದರೆ ಅನ್ನ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅನ್ನವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಮುದ್ದೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಅದರ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದುಬಾರಿ ಅಕ್ಕಿ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವೆಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನದಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಕ್ಕಿ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಾಂಪುರದ 70 ವರ್ಷದ ಅಜ್ಜಿ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉದುರು ಉದುರಾದ ಅನ್ನವನ್ನು ತಯಾರಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಿಷ್ಟವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಅನ್ನ ಬೇಯಿಸಲು ಎಂದಿಗೂ ಆತುರಪಡಬಾರದು ಎಂದು ಅಜ್ಜಿ ಚಂದ್ರಾವತಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ತೊಳೆದ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬೇಯಿಸಿದ ನಂತರ ಜಿಗುಟಾದ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಹೊರ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ತೊಳೆದು ಅಕ್ಕಿಯ ನೀರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಾಗ, ಅಕ್ಕಿ ಬೇಯಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ನೆನೆಸಿ ಬೇಯಿಸುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ
ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ತೊಳೆದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು 15 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ. ನೆನೆಸಿದ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಯಿಸುವಾಗ ಬೇಗನೆ ಊದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯಗಳು ಒಡೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಆಳವಾದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಕುದಿಸಿ. ನೀರು ಕುದಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ, ಅರ್ಧ ಟೀಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಒಂದು ಟೀಚಮಚ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಧಾನ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ತೆಳುವಾದ ಪದರವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಅವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕುದಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಸೇರಿಸಿ
ಯಾವಾಗಲೂ ಕುದಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದು ವೇಗವಾಗಿ ಕುದಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ಉರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಖವು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಒಡೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಶಾಖವು ಅದರ ಆಕಾರವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 8 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಚ್ಚಳವಿಲ್ಲದೆ ಬೇಯಿಸಿ. ನೀರು ಆವಿಯಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ ಮೃದುವಾದಾಗ, ಉರಿಯನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡಿ. ಆಗ ಹಬೆಯು ಅನ್ನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇಯಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಅನ್ನದ ಪರಿಮಳ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಧವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅನ್ನ ಬಡಿಸಲು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಉಪಾಯ
ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಯಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಚಮಚದಿಂದ ಅದನ್ನು ಬೆರೆಸುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದ ಧಾನ್ಯಗಳು ಒಡೆಯುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅನ್ನವನ್ನು ಫೋರ್ಕ್ನಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆರೆಸಬೇಕು. ಇದು ಒಂದೊಂದು ಅನ್ನವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈ ಸಣ್ಣ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಹೋಟೆಲ್ನಿಂದ ಬರುವ ಊಟದಂತೆ ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.