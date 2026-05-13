ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಒಣಗುತ್ತಿದ್ಯ? ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ
Kitchen Hacks: ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದಾಗಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ತಂದ ಎರಡೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ಉಪಾಯಗಳು.
ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ವಿವಿಧ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ; ಅದರಲ್ಲೂ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ. ಅವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಇಟ್ಟರೆ ಕೊಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಾಜಾವಾಗಿಡಲು ಬಯಸಿದರೆ,ಇಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು.
ತಂಪಾದ ಮತ್ತು ಒಣ ಸ್ಥಳ
ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯಸ್ಕರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ; ಆದರೆ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಹಲವಾರು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ತಂಪಾದ ಮತ್ತು ಒಣ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಬಾರದು.
ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ
ಯಾವಾಗಲೂ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಹಾಳಾಗುವುದು ಖಚಿತಾ. ಜೊತೆಗೆ ಅವು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕಹಿಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ರೂಂ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಲು ಬೀಳದಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಡಿ
ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ - ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಾರದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಈರುಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೊರಸೂಸುವ ಗ್ಯಾಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಹಾಳಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅವೆರಡನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
ಶೇಖರಿಸುವ ಮೊದಲು ತೊಳೆಯಬೇಡಿ
ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೊದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ತೊಳೆಯಬಾರದು. ತೊಳೆಯುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ತೇವಾಂಶದಿಂದಾಗಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಮನೆಗೆ ತಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಸಬೇಡಿ
ನೀವು ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ನಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಹಾಳಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದಿಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.