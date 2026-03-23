ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧದ ಭೀತಿಯ ನಡುವೆ, ಇರಾನ್ನ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯು ಜಾಗತಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಮುಖ ಸಾಗಾಣಿಕಾ ಮಾರ್ಗವಾದ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಸಾಗರದೊಳಗಿನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೇಬಲ್ಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾದರೆ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕವೇ ಕಡಿತಗೊಂಡು ಸ್ತಬ್ಧವಾಗುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಇರಾನ್, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದ ಭೀತಿಯಿಂದ ಇದಾಗಲೇ ಬಹುತೇಕ ದೇಶಗಳು ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಆಗದೇ, ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹಾನಿಯನ್ನೂ ಮಾಡದೇ ವಿವಾದಿತ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಿಂದ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಹೊತ್ತ ಹಡಗುಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಂದಿವೆ. ಯುದ್ಧದ ನಡುವೆಯೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೇ ಕೆಲವು ಹಡಗುಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಯುದ್ಧದ ಕಾವು ಮಾತ್ರ ಜೋರಾಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದು, ಇದು ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಷ್ಟೇ ಉಂಟಾಗಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆತಂಕಕಾರಿ ವರದಿ
ಆದರೆ ಇದರ ನಡುವೆಯೇ, ಇದೀಗ ಆತಂಕಕಾರಿ ವರದಿಯೊಂದು ಬಂದಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಇರಾನ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಲಿದೆ. ಇದಾಗಲೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇರಾನ್ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನೂ ಹಾಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇರುವುದು ಸಾಗಾಣಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿರುವ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ. ಇರಾನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸಾಗರದೊಳಗಿನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೇಬಲ್ಗಳು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ತೈಲ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಯುದ್ಧವು ಎರಡನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಟೆಹ್ರಾನ್ ಮುಂದೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆಯೆ ಎನ್ನುವ ಸಂದೇಹ ಬಲವಾಗಿದೆ.
ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಸ್ಥಗಿತ!
ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೀಗಾದರೆ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯತ್ಯಯ ಆಗಲಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಹಿವಾಟುಗಳೂ ಏರುಪೇರಾಲಗಿವೆ! ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಬಾಬ್ ಎಲ್-ಮಂಡೇಬ್ ಕೂಡ ಇರಾನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಹೌತಿಗಳು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಭಯವಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹೃದಯವೇ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸಮುದ್ರದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕೇಬಲ್ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಇರಾನ್ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಾದ್ಯಂತ ಸಮುದ್ರ ಗಣಿಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿದೆ, ಇದು ಹಡಗು ಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಹೆದರಿಸಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ, ಯೆಮೆನ್ನ ಹೌತಿ ಗುಂಪುಗಳು ಹಾದುಹೋಗುವ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುತ್ತಿವೆ , ಆ ಕಿರಿದಾದ ಜಲಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಲಯವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಫೈಬರ್-ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ
ಈ ಎರಡು ಚಾಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಸಾಗರ ತಳದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾದ ಫೈಬರ್-ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಜಾಲದ ಮೇಲೆಯೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ತೆಳುವಾದ ರೇಖೆಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊ ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು ಇ-ಮೇಲ್ಗಳಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು AI ಸೇವೆಗಳವರೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತವೆ.
ಡೇಟಾ ಸಂಪರ್ಕ
ಹದಿನೇಳು ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ಕೇಬಲ್ಗಳು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಯುರೋಪ್, ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ದಟ್ಟಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಪಾಲನ್ನು ಈ ಕೇಬಲ್ಗಳು ಹೊಂದಿವೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ದಾಟುವ ಕೇಬಲ್ಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಸಬ್ಸೀ ಕೇಬಲ್ಗಳು AAE-1, FALCON, ಗಲ್ಫ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೇಬಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ-TGN ಗಲ್ಫ್ ಎಂದು ಕೇಬಲ್ ಡೇಟಾದ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವಾದ ಟೆಲಿಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗಗಳು ಭಾರತದ ಸಾಗರೋತ್ತರ ಡೇಟಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ.