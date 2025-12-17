Kitchen cooking tips: ಕುಕ್ಕರ್ ನಿಂದ ನೀರು ಸೋರುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ತೊಂದರೆಯೇ. ಹಾಗೆಂದು ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಸಹ ಕಷ್ಟವಲ್ಲ. ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಸೇರಿಸಿ. ಜೊತೆಗೆ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಬೇಳೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವಾಗ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ (Pressure cooker) ಬಳಸದ ಮನೆಗಳು ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯಿಸಿದರೂ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಯಿಸಿದರೂ ಶಿಳ್ಳೆಯಿಂದ ನೀರು ಅಥವಾ ನೊರೆ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಡುಗೆ ಮನೆ, ಸ್ಟೌವ್ ಗಲೀಜಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಅದು ಅಡುಗೆಯ ಮೇಲೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಆಹಾರದ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕರ್ನಿಂದ ನೀರು ಆಚೆ ಬರದಿರಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ನೀವು ಅದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ನೀವು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹೊತ್ತು ಕೂರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ರೆಮಿಡಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೀಗ ಕಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ವೇದಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಎರಡು ಐಡಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ಬಹುಶಃ ನೀವು ಕುಕ್ಕರ್ನ ಶಿಳ್ಳೆಯಿಂದ ನೀರು ಹೊರಬರುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಇತರ ಸಲಹೆಗಳೂ ಇವೆ.
ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ, ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ
ವೇದಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಸಲಹೆ ಏನೆಂದರೆ ನೀವು ಬೇಳೆ, ಅಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ನೊರೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಖಾದ್ಯವನ್ನು ಬೇಯಿಸುವಾಗ ಒಂದು ಚಮಚ ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಎಣ್ಣೆಯು ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಮೈ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೇಳೆ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಿ ಕುದಿಯುವಾಗ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ನೊರೆ ಅಥವಾ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಥಿರತೆಯೊಂದಿಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಇದರರ್ಥ ಎಣ್ಣೆಯ ನುಣುಪಾದ ಪದರವು ಉಗಿ ಗುಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಅವು ಏರಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅವು ಸೀಟಿ ತಲುಪುವ ಮೊದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಂಡುತ್ತದೆ. ಈ ಎಣ್ಣೆಯು ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ತೆಳುವಾದ ಪದರವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀರಿನ ಕಣಗಳು ನೊರೆ ಆಗಿ ಹೊರಬರಲು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ವೇದಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ, ಕುಕ್ಕರ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಕುಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ಅದರ ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತುಂಬಿಸಬಾರದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬೇಯಿಸಿದಾಗ ಹಿಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾಲಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಉಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು, ನೊರೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಮತ್ತು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಲು/ಮುರಿಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಖಾಲಿ ಜಾಗವು ನೊರೆ ಸೀಟಿಯ ರಂಧ್ರವನ್ನು ತಲುಪುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ
ನೀವು ಬೇಳೆ ಅಥವಾ ಕಡಲೆ ಬೇಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಮೊದಲು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ನಿಂಬೆ ಅಥವಾ ನಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಸಣ್ಣ ತುಂಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ನಿಂಬೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆಮ್ಲವು ನೊರೆ ರೂಪಿಸುವ ಅಂಶಗಳ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನೀರು ಸೀಟಿ ಹೊಡೆಯುವ ಬದಲು ಮುಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಮಡಕೆಯ ಬದಿಗಳಿಂದ ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮುಚ್ಚಳದ ಮುದ್ರೆ ಸಡಿಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಸುತ್ತಲೂ ದಪ್ಪ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಸುತ್ತಲು ಸಹ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು.
ನೀರು ಮತ್ತು ಬೇಳೆ-ಅಕ್ಕಿ ಅನುಪಾತಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಹ ಕುಕ್ಕರ್ನಿಂದ ನೀರು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, 1 ಕಪ್ ಬೇಳೆಗೆ 3 ರಿಂದ 3.5 ಕಪ್ ನೀರು ಸಾಕು. ಹೆಸರುಕಾಳಿನಂತಹ ಹಗುರವಾದ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 1 ಕಪ್ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 1.5 ರಿಂದ 2 ಕಪ್ ನೀರು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ನೀರು ನೊರೆ ರಚನೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಖದ ಮೇಲೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನಿಂದ ನೀರು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಸೀಟಿ ಊದುವವರೆಗೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಖದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಇದು ಅಗತ್ಯವಾದ ಉಗಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಸೀಟಿ ಊದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ತೀವ್ರವಾದ ಉಗಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ತಕ್ಷಣವೇ ಉರಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆಗೆ ಇಳಿಸಿ.