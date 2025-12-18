ಹಾಲಿನ ಕೆನೆಯನ್ನು ಅನೇಕ ರೀತಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ತಿಂದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ತುಪ್ಪ ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಕೆನೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತಯಾರಿಸಿದ ದೇಸಿ ತುಪ್ಪವೆಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ.
ಅನೇಕ ಜನರು ಹಸಿ ಹಾಲಿನ ಕೆನೆಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಅದರಿಂದ ದೇಸಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ತುಪ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೆನೆಭರಿತ ದೇಸಿ ತುಪ್ಪದಷ್ಟು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಕೆನೆ ದಪ್ಪವಾಗಿದ್ದಷ್ಟೂ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ದಪ್ಪ ಕೆನೆ ಪಡೆಯಲು ಜನರು ವಿಭಿನ್ನ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ಕುದಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂದರೆ ದಪ್ಪ ಕೆನೆ ಮಾಡಲು ಮೊದಲು ಹಾಲನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡುವ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಹಾಲನ್ನು ಎಂದೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಬೇಡಿ. ಒಮ್ಮೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಹಾಲನ್ನು ಕುದಿಸುವುದರಿಂದ ಹಾಲಿನ ಗಟ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ರೊಟ್ಟಿಗಿಂತ ದಪ್ಪ ಕೆನೆ ಬರುತ್ತೆ.
ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ಅಕ್ಕಿ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಬೆರೆಸಿ. ಈ ಸಣ್ಣ ಧಾನ್ಯಗಳು ಕ್ರೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆನೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿಯೋ ವಿಧಾನ
ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹಾಳಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
ಎಷ್ಟೇ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೂ ಕುಕ್ಕರ್ ಸೋರುತ್ತಿದ್ರೆ ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ರಿ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ
ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ ಅಡುಗೆಮನೇಲಿ ಜಿರಳೆ ಕಿರಿಕಿರಿ? ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಸಾಕು!