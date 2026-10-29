Kitchen Hacks: ಹೂಕೋಸಿನ ಸಣ್ಣ ಹೂಗಳ ನಡುವೆ ಅಡಗಿರುವ ಹುಳುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯೋದು ತುಂಬಾನೆ ಕಷ್ತದ ಕೆಲಸ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಈ ವೈರಲ್ ಉಪಾಯ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹುಳು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಹೂಕೋಸಿನ ಹುಳ ತೆಗೆಯಲು ವೈರಲ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್
ಹೂಕೋಸಿನ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹೂಗಳ ನಡುವೆ ಮತ್ತು ಪದರಗಳ ಒಳಗೆ ಅಡಗಿರುವ ಹಸಿರು ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಸಣ್ಣ ಹುಳುಗಳು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪದೇಪದೇ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆದರೂ ಈ ಹುಳುಗಳು ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೂಕೋಸಿನಿಂದ ಹುಳುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ದೇಸಿ ಉಪಾಯವೊಂದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ವಿಧಾನದಿಂದ ಹೂಕೋಸಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಹುಳುಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ತರಬಹುದು. ಆ ವಿಧಾನಗಳು ಯಾವುವು ನೋಡೋಣ.
1. ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ: ಮೊದಲು ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೂಕೋಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಮತ್ತು ಪದರಗಳ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ.
2. ಉಪ್ಪನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ: ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೂಕೋಸಿನ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಳಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
3. ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ: ಈಗ ಇಕ್ಕಳದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹೂಕೋಸನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಗ್ಯಾಸ್ನ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಎಲ್ಲ ಬದಿಗಳಿಂದಲೂ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ.
ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯಾದಾಗ ಅದರಿಂದ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಉರಿಯ ಶಾಖವು ಹೂಕೋಸಿನ ಒಳಗಿನ ಪದರಗಳಿಗೂ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯ ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಶಾಖದಿಂದ ಒಳಗೆ ಅಡಗಿರುವ ಸಣ್ಣ ಹುಳುಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಈ ವೈರಲ್ ಉಪಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ ತೆಗೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹುಳುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದ ಬಳಿಕ ಹೂಕೋಸನ್ನು ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು.
ಯಾವ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು?
ಹೂಕೋಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಹುಳುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಈ ಉಪಾಯವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಡಿ.
- ಗ್ಯಾಸ್ನ ಉರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಹೂಕೋಸನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬೆಂಕಿಯ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿದು ಬಿಸಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಸುಡುವ ಅಪಾಯವಿದೆ.
- ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ: ಹೂಕೋಸನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹೂಗಳಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ, ಹರಿಯುವ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.
- ಹೂಕೋಸನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ: ಹೂಕೋಸಿನ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಹುಳುಗಳು ಅಥವಾ ಕೊಳಕು ಕಾಣಿಸಿದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ.
- ಎಣ್ಣೆಯ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ: ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ನೇರವಾಗಿ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ತೊಟ್ಟಿಕ್ಕಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿದೆ.
- ಉಪ್ಪು ನೀರನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು: ಹೂಕೋಸಿನ ಹೂಗಳನ್ನು ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಬೆರೆಸಿದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷ ಇಟ್ಟು ನಂತರ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಬಹುದು. ಇದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ; ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಹುಳುಗಳು ಅಥವಾ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಖಾತರಿ ಇಲ್ಲ.