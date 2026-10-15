ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದ ಹಣ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ ಸೇರುತ್ತಿದೆಯೇ? ನಿಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ರೂಢಿಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪೋಲಾಗುವುದನ್ನು (Food Waste) ತಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟಿಪ್ಸ್. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಿಚನ್ ಐಡಿಯಾಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಲೇಖನ ಓದಿ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋದಾಗ ತಾಜಾ ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಆಸೆಪಟ್ಟು ಖರೀದಿಸುತ್ತೇವೆ. 'ಈ ವಾರದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ತಿನ್ನೋಣ' ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತಂದ ವಸ್ತುಗಳು ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳೆತು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ ಸೇರುತ್ತವೆ! ಅಡುಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಕೊನೆಗೆ ಅದೇ ಗತಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ನೀವು ಎಸೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತುತ್ತು ಆಹಾರವೂ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟದ ಹಣವೇ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಒಂಚೂರೂ ಬದಲಿಸದೆ, ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಹಾರ ಪೋಲಾಗುವುದನ್ನು (Food Waste) ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
1. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ, ಖರೀದಿಸಿ:
ಶಾಪಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಮುಗಿಯುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಗ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ. ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, 'ಬೈ 1 ಗೆಟ್ 1' ಆಫರ್ ಇದೆ ಎಂದು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಕೊನೆಗೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗದೆ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಖರೀದಿಸಿ.
2. ಸರಿಯಾದ ಶೇಖರಣೆ (Storage) ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ:
ತಂದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವುದು ಕಲೆ. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಾಡುವಂತೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡಿ, ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ತುರುಕಬೇಡಿ. ಬೇಗ ಹಾಳಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿಡಿ. ಹಸಿ ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಬೇಯಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿಡಿ. ಮಿಗಲಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಹಾಕಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ದಿನ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಂಬ ತೇದಿ ಬರೆದಿಡಿ.
3. ಮಿಕ್ಕಿದ ಆಹಾರಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇರಲಿ:
ರಾತ್ರಿ ಉಳಿದ ಅನ್ನ, ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಗೆ ತಳ್ಳುವ ಮುನ್ನವೇ ಅದನ್ನು ಮರುದಿನ ಹೇಗೆ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ. ಉಳಿದ ತರಕಾರಿಯಿಂದ ಸೂಪ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅನ್ನದಿಂದ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಅಥವಾ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಣ್ಣುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಮೊಸರು ಅಥವಾ ಸ್ಮೂಥಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು.
4. ಫ್ರೀಜರ್ನ ಸಮರ್ಪಕ ಬಳಕೆ:
ಬೇಗ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿಡಿ. ಆದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಹಾರವನ್ನು ಒಂದೇ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವ ಬದಲು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಡಬ್ಬಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ತೆಗೆದು ಬಿಸಿ ಮಾಡಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
5. ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿರಲಿ:
ಪ್ರತಿ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಸೊಪ್ಪುಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಖರೀದಿಸಿ. ಅಡುಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಳತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ.
ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ. ನೀವು ಬಳಸಬಹುದಾದಷ್ಟೇ ಖರೀದಿಸಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಶೇಖರಿಸಿ ಮತ್ತು ಮಿಗಲಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮರುದಿನದ ಊಟದ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ಹಣವೂ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ, ಆಹಾರವೂ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ!