ಹೂಕೋಸು ಅಥವಾ ಗೋಬಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮತ್ತು ಹುಳುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸುವ ಮೂಲಕ ಹುಳುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆಯಬಹುದು. ನಂತರ ಕುಕ್ಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ ನೀರು ಚೆಲ್ಲುವುದರಿಂದ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು.

ಗೋಬಿ, ಫ್ಲವರ್​, ಹೂಕೋಸು... ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ತರಕಾರಿ ಹಲವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಎಂದರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುವುದು ಉಂಟೇ ಉಂಟು. ಆದರೆ ಹೋಟೆಲ್​ ಆಗಲೀ, ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಾಗಲಿ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ತಿನ್ನುವವರಿಗೆ ಫ್ರೈ ಆಗಿರೋ ಹುಳುಗಳು ಫ್ರೀ ಎನ್ನುವ ಮಾತಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಕ್ಲೀನ್​ ಮಾಡಿದರೂ ಹುಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಮಾಡುವವರು ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್​ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನೋದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಅದೇನೇಇರಲಿ ಬಿಡಿ. ಗೋಬಿಯ ಘಮಲು ಬಂದಾಗ, ಹುಳುಗಳು ನೆನಪೇ ಆಗದೇ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್​ ಕೂಡ ನಾನ್​ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್​ ಆಗೋದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ.

ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅದಲ್ಲ. ಹೊರಗಡೆ ಗೋಬಿಯನ್ನು ಹೇಗಾದ್ರೂ ತಿನ್ನಿ. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿನ ಹುಳುಗಳನ್ನು ಕ್ಲೀನ್​ ಮಾಡೋದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎನ್ನಿಸಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಬಿಯದ್ದು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ. ಇದಕ್ಕೆ ಹುಳುಗಳು ಬಾರದೇ ಇರಲಿ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್​ ಹಾಕಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗುವವರೆಗೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ.

ಹುಳು ಹೋಗಿಸುವ ಟಿಪ್ಸ್​

ಆದ್ದರಿಂದ ಹುಳು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಫ್ರೀ ಮಾಡಲು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸುಲಭದ ಟಿಪ್ಸ್​ ಇದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಹುಳುಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ನೀವು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿಣದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್​ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೋಬಿಯ ಒಂದೊಂದೇ ಎಸಳು ಬಿಡಿಸಿ ಅದ್ದಿಡಿ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೋಬಿ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕಟ್​ ಮಾಡಿ ಆ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ 15-20 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಗೋಬಿಯ ಒಳಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹುಳುಗಳು ತಾನಾಗೇ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡುತ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಹುಳು ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ.

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ರಾಸಾಯನಿಕ ತೆಗೆಯುವ ವಿಧಾನ

ಈಗ ರಾಸಾಯನಿಕ ತೆಗೆಯುವ ವಿಧಾನ ನೋಡೋಣ. ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಅರಿಶಿಣದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಗೋಬಿ ಅದ್ದಿದಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್​ ತೆಗೆಯೋದು ಕಷ್ಟವೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗೋಬಿಯನ್ನು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಹಸಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನಲೇಬೇಡಿ. ಅದರ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್​ ತೆಗೆಯಬೇಕು ಎಂದರೆ, ಕ್ಲೀನ್​ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಗೋಬಿಯನ್ನು ಒಂದಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ಕುಕ್ಕರ್​ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಸಲ್​ ಬೇಯಿಸಿ. ಆ ಬಳಿಕ ಆ ನೀರನ್ನೆಲ್ಲಾ ಚೆಲ್ಲಿ. ಇದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಂದಷ್ಟು ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಂಶ ಹೋಗಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.