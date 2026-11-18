5 minute upma recipe: ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಹಾಗೂ ರುಚಿಕರವಾದ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಗಂಟಾಗದಂತೆ, ಮೃದುವಾಗಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ತಯಾರಿಸುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಬೇಡ ಎನ್ನುವವರೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕೆಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಬಾಂಬೆ ರವೆಯಿಂದ ಮೃದುವಾದ ಹಾಗೂ ರುಚಿಕರವಾದ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ತಯಾರಿಸಿ. ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಬಹುತೇಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಿಂಡಿಯಾದರೂ, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಒಂದೇ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಹದದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ವಿಶೇಷ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಕೇವಲ ಐದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಘಮಘಮಿಸುವ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟಪಡದವರೂ ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು
ಬಾಂಬೆ ರವೆ: 1 ಕಪ್
ಎಣ್ಣೆ: 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ (ರವೆ ಹುರಿಯಲು)
ತುಪ್ಪ: 2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ (ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ)
ಶೇಂಗಾ (ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ): 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಕಡಲೆಬೇಳೆ: 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ: 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಸಾಸಿವೆ: ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಗೋಡಂಬಿ: 8-10
ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ: 1
ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ: 2 (ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು)
ಈರುಳ್ಳಿ: 1 (ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು)
ಶುಂಠಿ ತುರಿ ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವು: ಸ್ವಲ್ಪ
ನೀರು: 2.5 ರಿಂದ 3 ಕಪ್
ಉಪ್ಪು: ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
1. ರವೆ ಹುರಿಯಿರಿ
ಮೊದಲಿಗೆ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ, 1 ಕಪ್ ಬಾಂಬೆ ರವೆ ಹಾಕಿ. ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ 4-5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ರವೆಯ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗದಂತೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸುವಾಸನೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಹುರಿದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿಡಿ.
2. ಒಗ್ಗರಣೆ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ
ಅದೇ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ (ತುಪ್ಪ ಬೇಡದಿದ್ದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸಬಹುದು). ಇದಕ್ಕೆ ಶೇಂಗಾ, ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕಿ ಹೊಂಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹುರಿಯಿರಿ. ನಂತರ ಗೋಡಂಬಿ, ತುಂಡರಿಸಿದ ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ ಸೇರಿಸಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ, ಟೊಮೆಟೊ ತುಂಡುಗಳನ್ನೂ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆತ್ತಗಾದರೆ ಸಾಕು.
3. ನೀರು ಮತ್ತು ರವೆ ಬೆರೆಸಿ
ನಂತರ ಕರಿಬೇವು ಹಾಕಿ, 1 ಕಪ್ ರವೆಗೆ 2.5 ಕಪ್ ನೀರು (ಇನ್ನೂ ಮೆತ್ತಗೆ ಬೇಕಾದರೆ 3 ಕಪ್) ಹಾಗೂ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಿ. ನೀರು ಕುದಿಯುವಾಗ ಹುರಿದ ರವೆಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತಾ, ಗಂಟಾಗದಂತೆ (ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟದಂತೆ) ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೈಯಾಡಿಸಿ.
4. ಬೇಯಿಸಿ
ರವೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆತ ನಂತರ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ 1-2 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿ.
ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ: ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮುಚ್ಚಳ ತೆಗೆದರೆ ಮೃದುವಾದ, ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಸಿದ್ಧ! ಇದನ್ನು ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಸವಿದರೆ ರುಚಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದು ಗಮನದಲ್ಲಿರಲಿ
ರವೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ-ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಿರಿ
ರವೆಯನ್ನು ಹುರಿಯುವಾಗ ಉರಿ ಜೋರಾಗಿರಬಾರದು. ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗದಂತೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಮಳ ಬರುವವರೆಗೆ ಹುರಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಅಂಟಂಟಾಗದೆ ಉದುರುದುರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮೃದುವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ನೀರಿನ ಅಳತೆ ಸರಿಯಾಗಿರಲಿ
1 ಕಪ್ ರವೆಗೆ 2.5 ಕಪ್ ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಉದುರುದುರಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯಂತೆ ಇನ್ನೂ ಮೃದುವಾಗಿ ಬೇಕೆಂದರೆ 3 ಕಪ್ ನೀರು ಬಳಸಬಹುದು. ಕುದಿಯುವ ನೀರು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಬೇಗ ಬೇಯುತ್ತದೆ.
ಗಂಟಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ
ಕುದಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ರವೆ ಹಾಕುವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಉರಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ (Low Flame) ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ರವೆಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತಾ, ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೈಯಾಡಿಸಿದರೆ ಒಂದೂ ಗಂಟು (ಉಂಡೆ) ಕಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ.
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 1 ಚಮಚ ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು
ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಬೆಂದ ನಂತರ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಮೇಲಿನಿಂದ 1 ಚಮಚ ಹಸಿ ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ತಾಜಾ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು (ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆರಸ) ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದರೆ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಪರಿಮಳ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಹುರಿದ ಗೋಡಂಬಿ-ಶೇಂಗಾ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿರಲು
ಶೇಂಗಾ ಮತ್ತು ಗೋಡಂಬಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮೆತ್ತಗಾಗುವುದು ಬೇಡ ಎಂದರೆ, ಒಗ್ಗರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹುರಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ತಯಾರಾದ ಬಳಿಕ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಅಲಂಕರಿಸಬಹುದು.
2 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಿಡಿ
ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಡಿಸುವ ಬದಲು, ಪಾತ್ರೆಯ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು 2 ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆಯೇ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟರೆ ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರಳಿ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಬರುತ್ತದೆ.