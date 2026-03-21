20ರ ಹರೆಯದಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಗಿದ್ದ ಈ ನಟಿ 30ರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬದಲಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರಿವೀಲ್..!
ಖ್ಯಾತ ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಮಾರ್ಗಾಟ್ ರಾಬಿ (Margot Robbie) ಇಂದು ಕೇವಲ ನಟಿಯಲ್ಲ, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಐಕಾನ್. 'ಬಾರ್ಬಿ', 'ದಿ ವುಲ್ಫ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್' ಅಂತಹ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿರುವ ಈ ಸುಂದರಿ, ಈಗ ಗ್ಲಾಮರ್ ಲೋಕದ ಬೆಳಕಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ 'ಖಾಸಗಿ ಜೀವನ'ಕ್ಕೆ (Privacy) ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಖ್ಯಾತ ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಮಾರ್ಗಾಟ್ ರಾಬಿ (Margot Robbie) ಇಂದು ಕೇವಲ ನಟಿಯಲ್ಲ, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಐಕಾನ್. 'ಬಾರ್ಬಿ', 'ದಿ ವುಲ್ಫ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್' ಅಂತಹ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿರುವ ಈ ಸುಂದರಿ, ಈಗ ಗ್ಲಾಮರ್ ಲೋಕದ ಬೆಳಕಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ 'ಖಾಸಗಿ ಜೀವನ'ಕ್ಕೆ (Privacy) ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಬೆಡಗಿ, ಈಗ ಏಕಾಏಕಿ ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದೇಕೆ? ಅವರ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಕಥೆಯೇ ಇದೆ.
ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಕಹಿ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಮುರಿದುಬಿದ್ದ ನಂಬಿಕೆ
ಮಾರ್ಗಾಟ್ ರಾಬಿ ತಮ್ಮ 20ರ ಹರೆಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ಸ್ವಭಾವದವರಾಗಿದ್ದರು. ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೆಳೆಯರಂತೆ ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಮುಗ್ಧತೆಯೇ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿತು.
ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವೋಗ್ (British Vogue) ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, "ನಾನು ಹೇಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ತಿರುಚಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದವು. ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದವು. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನೇ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದೆ" ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಹಿ ಅನುಭವಗಳೇ ಅವರನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವಂತೆ ಮಾಡಿದವು.
ತಾಯ್ತನ: ಜೀವನದ ಹೊಸ ತಿರುವು
2024ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗಾಟ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿ ಟಾಮ್ ಅಕರ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗುವನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ತಾಯಿಯಾದ ನಂತರ ಮಾರ್ಗಾಟ್ ಅವರ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿವೆ.
ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಪಪರಾಜಿಗಳ (Paparazzi) ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚರ್ಚೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡಲು ಅವರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನನ್ನ ಮಗುವಿನ ರಕ್ಷಣೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ" ಎನ್ನುವ ಅವರು, ಮಗುವಿನ ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಗ್ಲಾಮರ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಅಬ್ಬರ ತನ್ನ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಾರದು ಎಂಬುದು ಅವರ ಆಶಯ.
30ರ ಹರೆಯದ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಗಡಿಗಳು
30 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ನಂತರ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಮಾರ್ಗಾಟ್ ಅವರಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. "ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗಡಿಗಳನ್ನು (Boundaries) ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪತಿ ಟಾಮ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ 'ಲಕ್ಕಿಚಾಪ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್' ಎಂಬ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅವರು, ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಸಂಸಾರ ಎರಡನ್ನೂ ಸಮತೋಲನದಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಕೋಬ್ ಎಲಾರ್ಡಿ ಅವರಂತಹ ನಟರ ಜೊತೆ ತಳಕು ಹಾಕುವ ಸುಳ್ಳು ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಈಗ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಮಾರ್ಗಾಟ್ ರಾಬಿ ಇಂದು ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಾಗಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆಯೇ ಹೊರತು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಗಾಸಿಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ನಟಿಯಾಗಿ ಅವರು ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಲೇ, ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಜತನದಿಂದ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಂದೇಶವನ್ನೂ ನೀಡಿದೆ: "ಯಶಸ್ಸಿನ ನಡುವೆಯೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಮುಖ್ಯ". ಎಂದು. ಈಗ ಅವರು 30ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ನೀತಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.