ಜಪಾನ್ನ ಬೃಹತ್ ನೀಲಿಚಿತ್ರ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿದೆ ಸಂಕಷ್ಟ: ನಟಿಯರಿದ್ದಾರೆ ಸಾವಿರಾರು, ನಟರು ಮಾತ್ರ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು!
ಜಪಾನ್ನ ಅಡಲ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ (Adult Film Industry) ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 20 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಬೃಹತ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಉದ್ಯಮವು ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಟಿಯರ ದಂಡೇ ಇದೆ, ಆದರೆ ಪುರುಷ ನಟರ ತೀವ್ರ ಅಭಾವ ಉಂಟಾಗಿದೆ! ಈ ಕೊರತೆಯು ಇಡೀ ಉದ್ಯಮದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಬಂಗಾಳದ ಹುಲಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಟರು!
ಈ ಉದ್ಯಮದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್, 'ಪೋರ್ನ್ ಕಿಂಗ್' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ 35 ವರ್ಷದ ಶಿಮಿಕೇನ್ (Shimiken), ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅತೀವ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10,000 ನಟಿಯರಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರ ಜೊತೆ ನಟಿಸಲು ಇರುವ ವೃತ್ತಿಪರ ಪುರುಷ ನಟರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇವಲ 70! ಹೌದು, ನೀವು ಕೇಳುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜ. ಈ ಅಂತರವನ್ನು ಕಂಡು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಶಿಮಿಕೇನ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ, "ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಾಲ್ ಟೈಗರ್ಗಳಿಗಿಂತ (ಬಂಗಾಳದ ಹುಲಿಗಳು) ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪುರುಷ ನಟರಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡುತ್ತಲೇ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯತ್ತ ಬೆಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿಮಿಕೇನ್ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಕೆನ್ ಶಿಮಿಜು. ಕಳೆದ 17 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಇವರು ಇದುವರೆಗೆ 7,500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 8,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಇವರು, "ಇದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ, ಆದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಲ್ಲವೇ?" ಎಂದು ನಗುತ್ತಲೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಪುರುಷ ನಟರ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರತೀ ಬಾರಿ ಅದೇ ಮುಖಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಮಾರಕ ಎಂಬುದು ಅವರ ಆತಂಕ.
ಏಕೆ ಪುರುಷರ ಕೊರತೆ? 'ಹರ್ಬಿವೋರ್ ಮೆನ್' ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೇ ಕಾರಣವೇ?
ಈ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು ಎಂದು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಜಪಾನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ 'ಹರ್ಬಿವೋರ್ ಮೆನ್' (Herbivore Men - ಅಂದರೆ ಲೌಕಿಕ ಆಸೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವವರು) ಎಂಬ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಲೈಂಗಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪುರುಷ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದು, ಶಾಂತಿಯುತ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಲ್ಲದ ಜೀವನವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಯುವಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ತೋಜಿರೊ (Tohjiro) ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ಇಂದಿನ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಹಸಿವು ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲವೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ನಾವು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಯುವಕರು ಲೈಂಗಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಯುಕೋ ಶಿರಕಿ ಕೂಡ ಪುರುಷರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮೊದಲಿನಷ್ಟು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, 20 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಈ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕ ಈಗ ಪುರುಷ ನಟರ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೊಸ ನಟರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರದಿದ್ದರೆ, ಜಪಾನ್ನ ಈ ಉದ್ಯಮವು ದೊಡ್ಡ ಕುಸಿತವನ್ನು ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಉದ್ಯಮದ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಜಪಾನ್ನ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವೂ ಹೌದು.