'ಯಾರ್ ರೀ ಅಲ್ಲಿರೋದು, ನಂದೊಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೇರಿ!' ಎನ್ನುವಂತೆ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟ ನಾಗರಹಾವು!
ಮಡಿಕೇರಿಯ ಮನೆಯೊಂದರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಗೋಧಿ ಬಣ್ಣದ ನಾಗರಹಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಉರಗ ಸಂರಕ್ಷಕ ಯದುಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹಾವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಅದು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದಂತೆ ಹೆಡೆ ಬಿಚ್ಚಿ ನಿಂತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಗೋಧಿ ನಾಗರಹಾವು
ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ನಾಗರಹಾವೊಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ತಾನು ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವು ಎಂದು ತೋರಿಸಲು ಬುಸುಗುಟ್ಟಿದರೂ, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅದು ಯಾವುದೋ ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿತ್ತು!
ಏನಿದು ಘಟನೆ?
ಮಡಿಕೇರಿಯ ದಿಲೀಪ್ ಪರಿವಾರ ಎಂಬುವರ ಮನೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮತ್ತು ಗಿಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಗೋಧಿ ಬಣ್ಣದ ನಾಗರಹಾವೊಂದು ಓಡಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಓಡಾಡಲು ಭಯಪಡುವಂತಾಗಿತ್ತು. ಹಾವು ಕಚ್ಚುವ ಆತಂಕದಿಂದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಕೂಡಲೇ ಉರಗ ಸಂರಕ್ಷಕ ಯದುಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಫೋಟೋಗೆ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟ ನಾಗ!
ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಉರಗ ಸಂರಕ್ಷಕ ಯದುಕುಮಾರ್, ಅತ್ಯಂತ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಮನೆಯ ಪಾಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ಅವಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ ನಾಗರಹಾವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದರು. ಹಾವನ್ನು ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುವ ಮುನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ, ಆ ನಾಗರಹಾವು ಬುಸುಗುಡುತ್ತಾ ತನ್ನ ಅಂಗೈಯಗಲದಷ್ಟು ಹೆಡೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ನಿಂತಿತು. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಎದುರಿಗೆ ಇದ್ದವರನ್ನು ಹೆದರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿತ್ತಾದರೂ, ನೋಡಲು ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೋ ಮಾಡೆಲ್ ಫೋಟೋಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದಂತೆ ಕಂಡುಬಂತು.
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ:
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಆತಂಕ ತಂದಿದ್ದ ಈ ಬೃಹತ್ ನಾಗರಹಾವನ್ನು ಯದುಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಹಾವನ್ನು ಜನವಸತಿ ಇಲ್ಲದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.