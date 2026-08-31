ರಾಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಸಾಕಿದ್ದ 830 ನಾಟಿ ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ವಿಷವಿಕ್ಕಿ ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರೈತನಿಗೆ ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ನಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಕಾಣದೆ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದ ಕೃಷಿ ಅಥವಾ ಉಪಕಸುಬುಗಳನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಹೊರಟ ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಒಂದೆರಡಲ್ಲ. ನಿಸರ್ಗದ ವಿಕೋಪ, ಬೆಲೆ ಸಿಗದ ಸಂಕಟ ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ಮಾನವನ ಅಸೂಯೆ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷದ ಕಿಚ್ಚು ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳ ಬದುಕನ್ನೇ ಬಲಿಪಡೆಯುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ದುರಂತದ ಸಂಗತಿ. ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಘೋರ ಹಾಗೂ ಮನಕಲಕುವ ಘಟನೆ ರಾಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ಅಟ್ಟಹಾಸಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 830 ನಾಟಿ ಕೋಳಿಗಳು ದಾರುಣವಾಗಿ ಬಲಿಯಾಗಿವೆ.
ಘಟನೆಯ ವಿವರ!
ರಾಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಂಬ ಶ್ರಮಜೀವಿ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಯಾವುದೇ ಖಾಯಂ ಉದ್ಯೋಗವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಸ್ವಂತ ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಾಕಿ ಸಲಹುವ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೋಳಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ, ಅವುಗಳ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರಿಗೆ, ಈ ಕೋಳಿಗಳೇ ಬದುಕಿನ ಭರವಸೆಯಾಗಿದ್ದವು.
ರಾಕ್ಷಸೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ!
ಆದರೆ, ಈ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಹಿಸದ ಕೆಲವು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ತಮ್ಮ ರಾಕ್ಷಸೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಫಾರಂಗೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನುಗ್ಗಿದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು, ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ವಿಷವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ಕಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷಪೂರಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ 830 ನಾಟಿ ಕೋಳಿಗಳು ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ರಕ್ತ ಕಾರುತ್ತಾ, ತೀವ್ರ ತರಹದ ನರಳಾಟದಿಂದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿವೆ.
ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ನಷ್ಟ, ರೈತನ ಆಕ್ರಂದನ!
ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಈ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕೈಸಾಲದ ಮೂಲಕ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದರು. ಕೋಳಿಗಳು ಮಾರಾಟದ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ, ಕೈಗೆ ಹಣ ಸಿಗುವ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಈ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 830 ಕೋಳಿಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ರೈತನಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಹೂಡಿದ್ದ ಬಂಡವಾಳವೆಲ್ಲವೂ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಮಣ್ಣುಪಾಲಾಗಿದ್ದು, ಹತಾಶರಾದ ರೈತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ. "ಯಾರೋ ಮಾಡಿದ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು, ಈಗ ಸಾಲ ತೀರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಹೇಗೆ?" ಎಂದು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಭೇಟಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಶೀಲನೆ!
ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಶುವೈದ್ಯರು ಮೃತಪಟ್ಟ ಕೋಳಿಗಳ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು, ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಲಾದ ವಿಷದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಈ ರೀತಿಯ ಭೀಕರ ದಾಳಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಸಹ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆಗ್ರಹ!
ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಾಯಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಪೋಲೀಸರು ದೂರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಈ ಕೃತ್ಯದ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವೇ ಬಂಧಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದು, ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಬಡ ರೈತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯು ತಕ್ಷಣವೇ ಸೂಕ್ತ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬಲಿಪಡೆದ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.