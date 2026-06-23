ಪುತ್ತೂರಿನ ಶ್ವಾನ ಪ್ರೇಮಿ ಗಣೇಶ್ ಕೇರಾ ಅವರ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದ 'ಚಿನ್ನು' ಎಂಬ ಸಾಕುನಾಯಿ ಮೂರು ವಾರಗಳ ನಂತರ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ನಾಯಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ₹50,000 ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಿದ್ದ ಗಣೇಶ್, ಅದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಪುರಂದರ ಅವರಿಗೆ ವಾಗ್ದಾನದಂತೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪುತ್ತೂರು: ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಕೇವಲ ಮಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಪುತ್ತೂರಿನ ಶ್ವಾನ ಪ್ರೇಮಿಯೊಬ್ಬರು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾಲೂಕಿನ ಕಬಕ ಬಳಿಯ ಪೋಲ್ಯ ನಿವಾಸಿ ಗಣೇಶ್ ಕೇರಾ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕಳೆದ ಮೂರು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದ "ಚಿನ್ನು" ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ದೇಶಿಯ (ದೇಸಿ) ತಳಿಯ ಸಾಕುನಾಯಿ ಕೊನೆಗೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ತಾವು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಶ್ವಾನವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಟ್ಟ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗೆ ಭರವಸೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಫಿಟ್ಸ್ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ 'ಚಿನ್ನು'
ಗಣೇಶ್ ಕೇರಾ ಅವರು ಪ್ರಾಣಿ ದಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಅಪ್ಪಟ ಶ್ವಾನ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ತಳಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸುಮಾರು 30 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕಿ ಸಲಹುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳ ಪೈಕಿ ದೇಸಿ ತಳಿಯ 'ಚಿನ್ನು' ಎನ್ನುವ ಶ್ವಾನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಫಿಟ್ಸ್' (ಮೂರ್ಛೆ ರೋಗ) ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನು ತನ್ನ ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಓಡಾಡಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು ಮೂರು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಅದು ಮನೆಯ ಆವರಣದಿಂದ ದಿಢೀರನೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು.
ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಬ್ಯಾನರ್, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿಯಾನ!
ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಮೂಕಜೀವ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ತೀವ್ರ ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾದ ಗಣೇಶ್ ಕೇರಾ, ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಲು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮತ್ತು ಸಂಘಟಿತ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಚಿನ್ನುವಿನ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಾಯ ಕೋರಿದರು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ನಿಲ್ಲದೆ, ಪುತ್ತೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದರು.
ಯಾರಾದರೂ ಈ ನಾಯಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಇರುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದರೆ ₹50,000 ನಗದು ಬಹುಮಾನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಸಾಕುನಾಯಿಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.
ಬಂಪರ್ ಬಹುಮಾನ ಗೆದ್ದ ಪುರಂದರ!
ಕಳೆದ ಮೂರು ವಾರಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗದೆ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಚಿನ್ನು, ಕೊನೆಗೂ ಪೋಲ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಪುರಂದರ ಅವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಗೂ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ದ ಪುರಂದರ ಅವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ನಾಯಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು, ಮಾಲೀಕ ಗಣೇಶ್ ಕೇರಾ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿನ್ನು ಮರಳಿ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಗಣೇಶ್ ಕೇರಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಬದ್ಧರಾದ ಗಣೇಶ್, ನಾಯಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಲುಪಿಸಿದ ಪುರಂದರ ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಘೋಷಿತ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ ₹50,000 ನಗದನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಗಣೇಶ್ ಕೇರಾ, "ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಚಿನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾನೆ. ಆತನನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಪೋಲ್ಯದ ಪುರಂದರ ಅವರಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದಂತೆ 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಮತ್ತು ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೆ ನೆರವಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಕಜೀವದ ಮೇಲಿನ ಈ ಅಪಾರ ಕಾಳಜಿ ಹಾಗೂ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ಭಾರಿ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿದ ಗಣೇಶ್ ಕೇರಾ ಅವರ ನಡೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ಲಾಘನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.