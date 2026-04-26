ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶ್ವಾನ ಪ್ರದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ 'ರೋನಿ' ಎಂಬ ಗೋಲ್ಡನ್ ರಿಟ್ರೈವರ್ ಶ್ವಾನವು ತೀವ್ರ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಉಂಟಾದ ಹೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ನಿಂದಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ. ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೈಸೂರು (ಏ.26): ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆ ಮಿತಿಮೀರಿದೆ. ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದಾಗಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಇತ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ಸಹ 'ಹೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್' (Heat Stroke) ಅಥವಾ ಬಿಸಿಲಿನ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಮೈಸೂರಿನ ವಿಜಯನಗರದ ನಿವಾಸಿ ತೇಜಸ್ ಎಂಬುವವರಿಗೆ ಸೇರಿದ 7 ವರ್ಷದ 'ರೋನಿ' ಹೆಸರಿನ ಗೋಲ್ಡನ್ ರಿಟ್ರೈವರ್ ತಳಿಯ ಶ್ವಾನವೊಂದು ಹೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ನಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆ.
ಘಟನೆಯ ವಿವರ:
ವಿಜಯನಗರ ನಿವಾಸಿ ತೇಜಸ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಶ್ವಾನ ರೋನಿಯನ್ನು ಮೈಸೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜೊಂದರಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಶ್ವಾನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅತ್ಯಂತ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದಿದ್ದ ರೋನಿ, ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಶ್ವಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಗಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ರೋನಿ ಹಠಾತ್ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡಿದೆ.
ಬಿಸಿಲಿನ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ರೋನಿ:
ಬಿಸಿಲಿನ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದ ಕಾರಣ ರೋನಿಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಮಾಲೀಕರು ಪೆಟ್ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ (Pet Ambulance) ಮೂಲಕ ಮೈಸೂರಿನ 'ಶ್ರೀ ಪೆಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ'ಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯರು ತಕ್ಷಣವೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆರಂಭಿಸಿದರೂ, ರೋನಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ. ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಅತಿಯಾದ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಉಂಟಾದ 'ಹೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್' ಶ್ವಾನದ ಸಾವಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೂ ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರಭಾವ:
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ರಿಟ್ರೈವರ್ನಂತಹ ದಟ್ಟವಾದ ತುಪ್ಪಳ ಹೊಂದಿರುವ ಶ್ವಾನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಂಪು ವಾತಾವರಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ತಾಪಮಾನ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶ್ವಾನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಂತಹ ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ತುಂಬಿದ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ (Dehydration) ಮತ್ತು ಹೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.
ಶ್ವಾನ ಪ್ರಿಯರ ಆಕ್ರೋಶ ಮತ್ತು ಬೇಸರ:
ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ರೋನಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮಾಲೀಕ ತೇಜಸ್ ಅವರ ದುಃಖ ಮುಗಿಲುಮುಟ್ಟಿದೆ. ಇತ್ತ ಶ್ವಾನ ಪ್ರಿಯರು ಇಂತಹ ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಶ್ವಾನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಸಿಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸಲಹೆಗಳು:
ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಬೇಡಿ.
ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸದಾ ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ತಂಪಾದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಿ.
ಶ್ವಾನಗಳನ್ನು ತಂಪಾದ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ.
ಅತಿಯಾದ ಏದುಸಿರು ಬಿಡುವುದು ಅಥವಾ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.