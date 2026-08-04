ನಟ ಶಂಕರ್ನಾಗ್ ಅವರ ಕನಸಿನ ಕೂಸಾದ ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟದ ರೋಪ್ವೇ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಕಾಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಯೋಜನೆ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಆ.4): ನಟ ಶಂಕರ್ನಾಗ್ ಅವರ ಕನಸು, ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರ ನೆಚ್ಚಿನ ವಾರಾಂತ್ಯದ ತಾಣ ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ರೋಪ್ವೇ (ಕೇಬಲ್ ಕಾರ್) ಅಳವಡಿಸುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಯೋಜನೆ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಬೆಟ್ಟದ ಕೆಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೋಯರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ (LTP) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ (UTP) ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ 5 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ (MoEFCC) ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ (Clearance) ಸಿಗಬೇಕಿದೆ.
ಕೆಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇ. 20ರಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ
ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ, "ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಣಿವೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಸಮೀಪದ ಮಡಕು ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 7 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು 2025ರಲ್ಲಿ 'ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ರೋಪ್ವೇ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್' (DRPL) ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇಬಲ್ ಕಾರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಲೋಯರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಬೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸುಮಾರು ಶೇ. 20ರಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ," ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಮಗಾರಿ 2ನೇ ಮಹಡಿಯವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಎರಡು ಉಪಯುಕ್ತ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಛಾವಣಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕಟ್ಟಡದ ಅಡಿಪಾಯ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿದಿದೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ, ರಚನಾತ್ಮಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳ (Structural Design) ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಧಾರವಾಡದ ಐಐಟಿ (IIT Dharwad) ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆರ್ಆಂಡ್ಡಿ ವಿಭಾಗ 3 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ನಂತರವೇ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಂಪನಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಭದ್ರತಾ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೈಟೆಕ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಇಟಲಿ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ರೋಪ್ವೇ ಬಿಡಿಭಾಗ
ಕೇಬಲ್ ಕಾರ್ಗಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಟರ್ಮಿನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 200 ಕಾರುಗಳು, 150 ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಹಾಗೂ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಕಾಯುವ ಕೊಠಡಿ (Waiting Area) ಇರಲಿದೆ. ರೋಪ್ವೇ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು ಇಟಲಿಯ 'ಲೈಟ್ನರ್' (Leitner-Italy) ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು ರವಾನೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತಾದರೂ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ಸಿಗುವುದು ತಡವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ.
ಅಪ್ಪರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್: ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅನುಮತಿಗೆ ವೇಟಿಂಗ್
ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ (UTP) ಹಾಗೂ ಕೇಬಲ್ ಕಾರ್ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ 12 ಟವರ್ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ 'ಪರಿವೇಶ' (Parivesh) ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. "ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಇಲಾಖೆ, ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ (ASI) ಸಿಗಬೇಕಾದ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರಗಳು (NOC) ಕೂಡ ತಡೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ," ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವ ಕೆ.ಜೆ. ಜಾರ್ಜ್ ಅವರು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ, ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿಯೊಂದನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯೋಜನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ (Project Snapshot)
- ರೋಪ್ವೇ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ: 2.94 ಕಿ.ಮೀ.
- ಆರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ: ₹293.40 ಕೋಟಿ
- ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೆಚ್ಚ: ₹240.17 ಕೋಟಿ
- ವೆಚ್ಚ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು: CEN ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಕಾರಿಡಾರ್ ಭೂಮಿ ಸ್ವಾಧೀನ ಹಾಗೂ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳ ಬಳಕೆ.
- ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗೆ ವಹಿಸಲಾದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅವಧಿ: 30 ವರ್ಷಗಳು.
- ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕ: ಮೊದಲ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹1.60 ಕೋಟಿ (ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಶೇ. 5ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ).