ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಂಘರ್ಷದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ತನ್ನ ವಾಯುಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ, ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ವಿಮಾನಯಾನ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ದುಬೈಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ವಿಮಾನ ಅರ್ಧ ದಾರಿಯಿಂದಲೇ ವಾಪಸಾಗಿವೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ (ಫೆ.28): ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧದ ಕಿಡಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಇರಾನ್ ದೇಶವು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತನ್ನ ವಾಯುಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಿದೆ. ಈ ಹಠಾತ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ವಿಮಾನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಶನಿವಾರದಂದು ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೊರಡಬೇಕಿದ್ದ ಮತ್ತು ಆಗಮಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ವಿಮಾನ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅಕ್ಷರಶಃ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಟೇಕಾಫ್ ಆದ ವಿಮಾನ ಮತ್ತೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ವಾಪಸ್!
ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದದ್ದು ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ದುಬೈಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವಿಮಾನ (IX 831). ಈ ವಿಮಾನ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಟೇಕಾಫ್ ಆಗಿತ್ತಾದರೂ, ಇರಾನ್ ವಾಯುಮಾರ್ಗ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅರ್ಧ ದಾರಿಯಿಂದಲೇ ಮತ್ತೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಮರಳಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಈ ವಿಮಾನವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ 174 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು 6 ಮಂದಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಳಿದು ಸ್ವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಾಪಸಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈಗೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಆದ ದೋಹಾ ವಿಮಾನ:
ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ದೋಹಾಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಮಾನ IX 821 ಅನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಮುಂಬೈ (BOM) ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಾಯುಮಾರ್ಗದ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಂಧನ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಭದ್ರತಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇಂಡಿಗೋ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಂಗಳೂರು-ದುಬೈ (6E 1467) ವಿಮಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸರಣಿ ವಿಮಾನಗಳು ರದ್ದು: ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪರದಾಟ
ಇರಾನ್ ವಾಯುಮಾರ್ಗವು ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿದೆ. ಅದು ಬಂದ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕೆಳಗಿನ ವಿಮಾನಗಳು ರದ್ದಾಗಿವೆ:
ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೊರಡಬೇಕಿದ್ದ ವಿಮಾನಗಳು:
- IX 847 (ಮಂಗಳೂರು–ದಮ್ಮಾಮ್)
- IX 813 (ಮಂಗಳೂರು–ದುಬೈ)
- IX 851 (ಮಂಗಳೂರು–ಕುವೈತ್)
- IX 815 (ಮಂಗಳೂರು–ಅಬುಧಾಬಿ)
- ಗಲ್ಫ್ನಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರಬೇಕಿದ್ದ ವಿಮಾನಗಳು:
- IX 822 (ದೋಹಾ–ಮಂಗಳೂರು)
- IX 832 (ದುಬೈ–ಮಂಗಳೂರು)
ಏನಿದು ಸಮಸ್ಯೆ?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತದಿಂದ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವ ವಿಮಾನಗಳು ಇರಾನ್ ವಾಯುಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಹಾರುತ್ತವೆ. ಈಗ ಯುದ್ಧದ ಭೀತಿಯಿಂದ ಈ ಮಾರ್ಗ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ, ವಿಮಾನಗಳು ಬೇರೆ ದೀರ್ಘವಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಬೇಕಿದೆ. ಆದರೆ ದೀರ್ಘ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಸಮಯದ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾರಾಟವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿವೆ.
ಮಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಗಲ್ಫ್ಗೆ ಹೋಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದ ನೂರಾರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಈಗ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ವೀಸಾ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವವರು ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ತೆರಳಬೇಕಿದ್ದವರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.