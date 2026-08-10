ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲಿ 'ಅಜ್ಞಾತ ಮೂಲದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ' (CKDu) ಆತಂಕಕಾರಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಆ.10): ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 'ಅಜ್ಞಾತ ಮೂಲದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ' (CKDu - Chronic Kidney Disease of Unknown Aetiology) ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರು, ರೈತರು ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮ ವಹಿಸುವ ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲಿ ಈ ನಿಗೂಢ ಕಿಡ್ನಿ ಕಾಯಿಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಜಾಗೃತ ಜಾಲವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂತೆ ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿಯು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.
ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಈ ರೋಗಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣಗಳು ಏನೆಂಬುದು ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ. ತೀವ್ರತರವಾದ ಶಾಖದ ವಾತಾವರಣ, ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಮೈಯೊಡ್ಡುವುದು ಹಾಗೂ ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಬಳಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತದ ಸುಮಾರು 15 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ‘ಸಿಕೆಡಿಯು’ (CKDu) ಇರುವುದು ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
"ಅಜ್ಞಾತ ಕಾರಣಗಳ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ (CKDu) ಬಾಧಿತವಾಗಿರುವ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಒಡಿಶಾ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಕೃಷಿಕರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದವರ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕಿದೆ," ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಸದೀಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯು ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಸಿಕೆಡಿಯು ರೋಗದ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಗಳು
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗದ ಪ್ರಮಾಣದ ಕುರಿತು 2021 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯು ಸಿಕೆಡಿಯು ರೋಗದ ಪ್ರಮುಖ ‘ಕ್ಲಸ್ಟರ್’ (ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳಿರುವ ಪ್ರದೇಶ) ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆರೆಯ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ, ಒಡಿಶಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದಲೂ ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಧ್ಯ ಅಮೆರಿಕದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಕತ್ತರಿಸುವ ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ತದನಂತರ ಉತ್ತರ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲೂ ಇದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ ಶ್ರೀಕಾಕುಲಂನ 'ಉದ್ದಾನಂ' ಎಂಬ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿಖರ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾದಾಗ ಈ ವಿಷಯ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿತ್ತು. 2015 ರ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 34,000 ಜನರು ಸಿಕೆಡಿಯುಗೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 4,500 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಶೇ. 18-20 ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಬಾಧೆ
ಶ್ರೀಕಾಕುಲಂ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಸಿಕೆಡಿಯು ರೋಗವು ದೇಶದ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹರಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ರೋಗಪೀಡಿತ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಶೇಕಡಾ 18 ರಿಂದ 20 ರಷ್ಟು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಈ ನಿಗೂಢ ಕಿಡ್ನಿ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ‘ದಿ ಜಾರ್ಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ಕಿಡ್ನಿ ತಜ್ಞ ಡಾ. ವಿವೇಕಾನಂದ ಝಾ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಗೆ (CKD) ಮಧುಮೇಹ (Diabetes) ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ (Hypertension) ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಒಟ್ಟು ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 31 ರಷ್ಟು ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಹಾಗೂ ಶೇ. 13 ರಷ್ಟು ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಿಂದ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದ ಈ ಸಿಕೆಡಿಯು (CKDu) ಶೇ. 16 ರಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನೇ ಬಲಿಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಕಾರಣಗಳೇನು?
ನಿರಂತರ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದು, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ನೀರಿನಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು (Recurrent Dehydration), ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಬಳಕೆ, ಕಲುಷಿತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹಾಗೂ ಭಾರ ಲೋಹಗಳ (Heavy Metals) ಮಾಲಿನ್ಯದ ಕುರಿತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವಾಯುಗುಣ ವೈಪರೀತ್ಯಕ್ಕೂ (Climate Change) ಮತ್ತು ಸಿಕೆಡಿಯು ರೋಗಕ್ಕೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಿದೆ.
ಡಾ. ಝಾ ಅವರು ವಿವರಿಸುವಂತೆ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರ ಉಳಿಯುವ ತ್ಯಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ತೀವ್ರ ಶಾಖವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಲುಷಿತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರೇ ಕಾರಣವಿರಬಹುದು ಎಂದು ಶಂಕಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಆರ್ಒ (RO) ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದ ಮೇಲೆಯೂ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದಿದೆ.
"ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಕೀಟನಾಶಕಗಳೇ ಕಾರಣವೆಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದು, ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿತು. ಆದರೂ ರೋಗದ ಉಲ್ಬಣ ನಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಸರ್ಕಾರ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಿತು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ರೋಗದ ಹುಟ್ಟಿನ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರಗಳು ಇದುವರೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಡಾ. ಝಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಶಿಫಾರಸುಗಳು
ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿಯು, ಸಿಕೆಡಿಯು ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಗಾವಲಿಗಾಗಿ 'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚೌಕಟ್ಟು' (National Framework) ರಚಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. ಸಿಕೆಡಿಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ 'ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್' ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕಣ್ಗಾವಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದು. ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಸಂಬಂಧಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ (Occupational Health Screening) ನಡೆಸುವುದು. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ತಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವಿರಾಮಗಳು (Hydration Breaks) ಸೇರಿದಂತೆ ಶಾಖ ತಗ್ಗಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದು.