ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಹಸಿರು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 7, 2026ರ ರಾತ್ರಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸೇವಾ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ರೈಲುಗಳ ತಪಾಸಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಯಶವಂತಪುರದಿಂದ ಮಾದಾವರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 10:30ರಿಂದ 11:00ರವರೆಗೆ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ರೈಲುಗಳು ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ. ಮಾದಾವರದಿಂದ ರೇಷ್ಮೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಡೆಗಿನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಆ.06): ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಹಸಿರು ಮಾರ್ಗದ (Green Line) ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ (BMRCL) ಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 7, 2026ರ ರಾತ್ರಿ ಹಸಿರು ಮಾರ್ಗದ ಮೆಟ್ರೋ ಸೇವೆಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು?
ಹಸಿರು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಿಆರ್ಆರ್ಸಿ (CRRC) ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪೂರೈಸಿರುವ ನೂತನ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಲು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಸುರಕ್ಷತಾ ಆಯುಕ್ತರ (CMRS) ಮುಖ್ಯ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ, ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಹಾಗೂ ಸಿಎಂಆರ್ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜಂಟಿ ತಂಡವು ಆಗಸ್ಟ್ 7ರ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಚಾರ ಹಾಗೂ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ನಿಮಿಷಗಳ ಅಂತರ ಬದಲಾಗಲಿದೆ.
ಮೆಟ್ರೋ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು:
ಅಪ್ ಲೈನ್ (ಯಶವಂತಪುರದಿಂದ ಮಾದಾವರ):
ಯಶವಂತಪುರದಿಂದ ಮಾದಾವರದವರೆಗಿನ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳು ರಾತ್ರಿ 10:30 ರಿಂದ 11:00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ (ವಾಣಿಜ್ಯ ಸೇವೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ) ಸಾಮಾನ್ಯ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಅಂತರದ ಬದಲಾಗಿ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ.
ಡೌನ್ ಲೈನ್ (ಮಾದಾವರದಿಂದ ರೇಷ್ಮೆ ಸಂಸ್ಥೆ/Silk Institute):
ಮಾದಾವರದಿಂದ ರೇಷ್ಮೆ ಸಂಸ್ಥೆಯವರೆಗಿನ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳು ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಯವಿಲ್ಲದೆ, ನಿಯಮಿತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿವೆ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮನವಿ:
ಆಗಸ್ಟ್ 7ರ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಈ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಮಯದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಯೋಜಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ವಿನಂತಿಸಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೋರಿದೆ.