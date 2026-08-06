ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1.11 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರನ್ನು 'ಎಎಸ್ಡಿಡಿಒ' ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೆಸರುಗಳು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೂ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿದೆಯಾ ಎಂದು ಹೀಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SIR) ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 1.03 ಕೋಟಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 49.42 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರನ್ನು ಗೈರುಹಾಜರಿ, ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ, ಸತ್ತ, ನಕಲು ಅಥವಾ ಇತರ (ASDDO) ವರ್ಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಇವರು ಹೊರಗುಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಆ.17ರಂದು ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ!
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 5.54 ಕೋಟಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಮತದಾರರಿದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1.11 ಕೋಟಿ (ಶೇ. 20) ಜನರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು 'ಎಎಸ್ಡಿಡಿಒ' ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ವಾಸಸ್ಥಳ ಬದಲಾಯಿಸಿರುವುದು, ನಕಲಿ ಹೆಸರು, ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದು ಅಥವಾ ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಇವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 17 ರಂದು ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದ್ದು, ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆಸರುಗಳು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೆಸರು ವಜಾಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಫಾರ್ಮ್-6 ಸಲ್ಲಿಸಿ ಹೆಸರನ್ನು ಪುನಃ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು!
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಲವಾರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ASDDO ವರ್ಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಮತದಾರರ ಪ್ರಮಾಣವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. 10 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾದ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾರರನ್ನು ಸಂಭಾವ್ಯ ಹೊರಗಿಡುವಿಕೆಗಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶೇಕಡಾವಾರು ಮತದಾರರು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 2.76 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರು ಈ ವರ್ಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ASDDO ದರಗಳು 50% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ವಿಜಯನಗರ (53.66%), ದಾಸರಹಳ್ಳಿ (53.55%), ಬಿಟಿಎಂ ಲೇಔಟ್ (53.43%) ಮತ್ತು ಸಿವಿ ರಾಮನ್ ನಗರ (53.25%).
ಎಎಸ್ಡಿಡಿಒ ಪಟ್ಟಿ ಹಂಚಿಕೆ!
ರಾಜ್ಯದ 7 ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳೊಂದಿಗೆ ‘ಎಎಸ್ಡಿಡಿಒ’ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ವಿ. ಅನ್ಬುಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಸಕ್ರಿಯ ಮತದಾರರಿದ್ದು, ಅವರ ಹೆಸರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಈ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 8 ರೊಳಗೆ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮೂದನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ‘ಸ್ಪಾಟ್ ಮಹಜರ್’ (ಸ್ಥಳ ತಪಾಸಣೆ) ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪರಿಶೀಲನಾ ದಾಖಲೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಏಜೆಂಟ್ ಸಹಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ASDDO ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ವಿವರ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಕರ್ನಾಟಕ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ https://ceo.karnataka.gov.in/asddo.html ಅಧಿಕೃತ ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮತದಾರರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ASDDO ವರ್ಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ತಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಗೈರುಹಾಜರಿ, ಸ್ಥಳಾಂತರ, ಮೃತ, ನಕಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ವರ್ಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು (ಬಿಎಲ್ಒ) ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ನೋಂದಾಯಿತ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ನಿವಾಸದ ಪುರಾವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಾಗಿ ಗಣತಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ರ ವರೆಗೆ ಅವಕಾಶ!
ಆಗಸ್ಟ್ 17 ರಂದು ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ನಂತರ, ಆಧಾರ್, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್, ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಮತ್ತು ನರೇಗಾ ಜಾಬ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ 11 ಅನುಮೋದಿತ ಗುರುತಿನ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಸೇರ್ಪಡೆಗಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಲು ಮತದಾರರಿಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ರವರೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಎಣಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾದ ಅರ್ಹ ಮತದಾರರಿಗೆ ಪರಿಶೀಲನಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ವಾದಿಸಿದೆ.
ಎಸ್ಐಆರ್ ಕುರಿತಾದ ವಿವಾದ!
ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ್ದು, ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಅರ್ಹ ಮತದಾರರನ್ನು ಅಳಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು, ಎಸ್ಐಆರ್ ರಾಜ್ಯದ ಸುಮಾರು ಶೇ. 20 ರಷ್ಟು ಮತದಾರರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಮತದಾರರ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆರೋಪವೇನು?
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಳಿಸಲಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮತವೂ ಬಿಜೆಪಿಯ ನೇರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಎಸ್ಐಆರ್ ಕ್ರಮ ಕೇವಲ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಲ್ಲ. ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲಿಗರನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಅರ್ಹ ಮತದಾರರನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಪಕ್ಷವು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.