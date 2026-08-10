ಬೆಂಗಳೂರು-ಮುಂಬೈ ನಡುವಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲು ಸೇವೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಆರಂಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ (SWR) ಈಗಾಗಲೇ 16 ಕೋಚ್ಗಳ ಎರಡು ರೈಲು ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು-ಮುಂಬೈ ನಡುವಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲು ಸೇವೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಆರಂಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ (SWR) ಈಗಾಗಲೇ 16 ಕೋಚ್ಗಳ ಎರಡು ರೈಲು ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಇದರ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಚಾರ (ಟ್ರಯಲ್ ರನ್) ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿಯ ಪ್ರಯಾಣವು ಸುಮಾರು 16 ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿಗರು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರು-ಮುಂಬೈ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲು ಸೇವೆ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ದಿನಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ (SWR) ಈ ಸೇವೆಗಾಗಿ 16 ಕೋಚ್ಗಳ ಎರಡು ರೈಲು ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ. ಚೆನ್ನೈನ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಕೋಚ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ (ICF) ನೇತೃತ್ವದ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ BEML ಕಂಪನಿ ಈ ರೈಲುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಈ ರೈಲಿನ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಚಾರ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇದರ ನಂತರ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹೊಸ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ಸೇವೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ನಡುವಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ರಾತ್ರಿಯ ಪ್ರಯಾಣವು ಸುಮಾರು 16 ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಸದ್ಯ ಇರುವ ದೂರದ ರೈಲುಗಳಿಗಿಂತ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದು, ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ತಯಾರಾದ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲುಗಳು
ಈ 16 ಕೋಚ್ಗಳ ಎರಡು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲು ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನೈನ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಕೋಚ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ (ICF) ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ BEML ಕಂಪನಿ ತಯಾರಿಸಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಈ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಮೊದಲು, ಹಲವು ಹಂತದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ರೈಲ್ವೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ (DRM) ಅಶುತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ರೈಲು ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೇವೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಚಾರದ ನಂತರ ರೈಲಿನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
16 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು-ಮುಂಬೈ ಪಯಣ
ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಬೆಂಗಳೂರು-ಮುಂಬೈ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಹೊರಡುವ ಈ ರೈಲು, ಸುಮಾರು 16 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ನಡುವೆ ವೇಗದ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಈ ಸೇವೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಮುಂಬೈ ಸಿಎಸ್ಎಂಟಿ ನಿಲ್ದಾಣದವರೆಗೆ ಓಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಎಸ್ಎಂವಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದಲೂ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
16 ಕೋಚ್ಗಳ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ದರ್ಜೆಯ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಬೆಂಗಳೂರು-ಮುಂಬೈ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲು ಒಟ್ಟು 16 ಕೋಚ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸಂರಚನೆ ಹೀಗಿದೆ:
-11 ಎಸಿ 3-ಟೈಯರ್ ಕೋಚ್ಗಳು (3AC)
-4 ಎಸಿ 2-ಟೈಯರ್ ಕೋಚ್ಗಳು (2AC)
-1 ಫಸ್ಟ್ ಎಸಿ ಕೋಚ್ (1AC)
ದೀರ್ಘ ರಾತ್ರಿಯ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರಾಮವನ್ನು ನೀಡಲು ಈ ಸ್ಲೀಪರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು?
ಈ ರೈಲು ಸೇವೆಯ ಟಿಕೆಟ್ ದರವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಊಟವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 3AC ದರ್ಜೆಯ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಸುಮಾರು 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಇರಬಹುದೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ದರ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೇಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನೂ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗಲಿದೆ ರೈಲು
ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಬೆಂಗಳೂರು-ಮುಂಬೈ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ಸೇವೆಯು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರಾಯಚೂರು, ಯಾದಗಿರಿ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿಯಂತಹ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಈ ಮಾರ್ಗವು ಸುಮಾರು 1,137 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದವಿದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಜೋಡಿ ಮಾರ್ಗದ ಕಾಮಗಾರಿಯೂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಮಾರ್ಗದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗೆ 130 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಬಹುದಾದರೂ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ವೇಗದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗಬಹುದು. ಈ ಹೊಸ ಸೇವೆಯು ಸದ್ಯ ಇರುವ ಬೆಂಗಳೂರು-ಮುಂಬೈ ರೈಲುಗಳಿಗಿಂತ ವೇಗದ ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಉದ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಎಂವಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು-ಲೋಕಮಾನ್ಯ ತಿಲಕ್ ಟರ್ಮಿನಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ರೈಲುಗಳು ಈ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಲು ಸುಮಾರು 24 ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ಸೇವೆ ಆರಂಭವಾದರೆ, ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಯಾಕಿಲ್ಲ?
ಈ ಹಿಂದೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-ಮುಂಬೈ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಓಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮಾರ್ಗದ ಉದ್ದ, ಏಕ-ಮಾರ್ಗ ವಿಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಿತ ಮಾರ್ಗದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವೇಗದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಂತಹ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎರಡು ರೈಲು ಸೆಟ್ಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಮುಂಬರುವ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಚಾರವು ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಂಗಳೂರು-ಮುಂಬೈ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ಸೇವೆಯ ಅಂತಿಮ ಮಾರ್ಗ, ಸಮಯ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಲಿದೆ.