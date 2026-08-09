ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯು ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಯಾರ್ಡ್ ನವೀಕರಣದ ಮೊದಲ ಹಂತವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ಉನ್ನತೀಕರಣ, ಮತ್ತು ಗೂಡ್ಸ್ ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲೈನ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ರೈಲು ಸಂಚಾರದ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಹೊಸ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯು (SWR) ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಯಾರ್ಡ್ ನವೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನವೀಕರಣದಿಂದ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ದಕ್ಷತೆ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ಜನನಿಬಿಡ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆ ಇದಾಗಿದ್ದು, ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಸುಗಮಗೊಳ್ಳಲಿದೆ, ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಇದು ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಲಿದೆ.
ಈ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ 7ರ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಗೂಡ್ಸ್ ರೈಲುಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲೈನ್, ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಉನ್ನತೀಕರಣ, ಹೊಸ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಶವಂತಪುರದ ಕಡೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದೆ.
82 ಗಂಟೆಗಳ ನಿರಂತರ ಕಾಮಗಾರಿ
ಈ ಯಾರ್ಡ್ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಜೂನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮರುಸಂಘಟಿಸುವುದು ಮತ್ತು ರೈಲುಗಳ ಆಗಮನ-ನಿರ್ಗಮನವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಗಮನವಾಗಿತ್ತು.
ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅಂತಿಮ ಹಂತವಾಗಿ ಜುಲೈ 31ರ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 4ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ, ಅಂದರೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 82 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಾನ್-ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ (NI) ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 58 ರೈಲುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. 116 ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಭಾಗಶಃ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, 4 ರೈಲುಗಳನ್ನು ಭಾಗಶಃ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದರು. ಇನ್ನು 26 ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು, 2 ರೈಲುಗಳ ಸಮಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು 5 ರೈಲುಗಳನ್ನು ಆಯ್ದ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ 60 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಈ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ನಡುವೆಯೂ, ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಿಲ್ದಾಣವು NI ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 50 ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ರೈಲುಗಳು ಮತ್ತು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಗೂಡ್ಸ್ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಈ ನಿಲ್ದಾಣವು ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 165 ರೈಲುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನವೀಕರಣಗಳು
ಮೊದಲ ಹಂತದ ಭಾಗವಾಗಿ, ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯು ನಿಲ್ದಾಣದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಹಲವಾರು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ನವೀಕರಣಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ 7 ಅನ್ನು 449 ಮೀಟರ್ನಿಂದ 600 ಮೀಟರ್ಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಈಗ 24 ಬೋಗಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉದ್ದದ ರೈಲುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
ರೋಡ್-7 (ಟ್ರ್ಯಾಕ್ 7) ಅನ್ನು ಗೂಡ್ಸ್ ರೈಲುಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ಮೀಸಲಾದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲೈನ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ನಡುವೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಗೂಡ್ಸ್ ರೈಲುಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸದೆ ನೇರವಾಗಿ ಚಲಿಸಬಹುದು.
ಈಗ ನಿಲ್ದಾಣವು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಇದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ವಿಳಂಬವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ರೋಡ್ 1, 2, 3 ಮತ್ತು 4ರಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು, ಮೋಟಾರ್ ಚಾಲಿತ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೈಲುಗಳ ಚಲನೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ದ ಮುಖ್ಯ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ (MRV) ಹಾಗೂ ಬ್ರೇಕ್ಡೌನ್ (BD) ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ಯಾರ್ಡ್ ಜಾಗವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಧುನಿಕ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಈ ನವೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೈಲು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಹೊಸ ಡ್ಯುಯಲ್ ವಿಶುವಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಯೂನಿಟ್ (VDU) ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ರೂಮ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ 1 ಮತ್ತು 2 ರಿಂದ ಹಿತ್ತಲಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೊಸ 'ಲೋಕೋ ಬೇ ಲೈನ್' ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ರೈಲು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದಂತೆ ಲೋಕೋಮೋಟಿವ್ಗಳನ್ನು (ಇಂಜಿನ್) ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಲು, ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸಲು ಅಥವಾ ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ರೈಲ್ವೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ:
- 18 ಹೊಸ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ
- 10 ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ
- ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ದ 6 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ
- 284 ಹೊಸ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇಂಟರ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಡ, ಎರಡು ಗೂಮ್ಟಿಗಳು, 220 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ತಡೆಗೋಡೆ, ಸೇತುವೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿಲ್ದಾಣದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಸುಧಾರಣೆಯೂ ಸೇರಿದೆ.
ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ
ನವೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಶವಂತಪುರದ ಕಡೆಗೆ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ವಿಸ್ತರಣೆಯಿಂದ ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮತ್ತು ಗೂಡ್ಸ್ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು, ಸಮಯಪಾಲನೆ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಭವವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.