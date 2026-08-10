ಬೆಂಗಳೂರು 'ಭಾರತದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ' ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಐಟಿ, ನವೋದ್ಯಮ, ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ಈ ನಗರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಡಿಪಾಯ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಕಂಪನಿಗಳ ಆಗಮನದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಇಂದು ಭಾರತದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇವಲ ತನ್ನ ಹಿತಕರ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನವನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಕ್ರಾಂತಿಗಾಗಿಯೂ ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಜಾಗತಿಕ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ‘ಭಾರತದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ’ (Silicon Valley of India) ಮತ್ತು ‘ಭಾರತದ ಐಟಿ ರಾಜಧಾನಿ’ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (IT), ನವೋದ್ಯಮ (Startup), ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಹಾಗೂ ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳ ಬೃಹತ್ ಸಂಗಮ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು 'ಭಾರತದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ' ಎಂದು ಕರೆಯುವುದೇಕೆ?
ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ 'ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ' ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಖ್ಯ ಚಾಲಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಅಡ್ಡಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನೆಲೆ: ವಿಶ್ವದ ಮುಂಚೂಣಿ ಮಲ್ಟಿನೇಷನಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು (MNCs) ತಮ್ಮ ಬೃಹತ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿವೆ.
ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆ: ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ನುರಿತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ನೆಲೆಸಿರುವ ನಗರವಿದು.
ಪ್ರಮುಖ ಕಚೇರಿಗಳ ಕೇಂದ್ರ: ಭಾರತೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ರಂಗದ ದೈತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ (Headquarters) ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಹೊಂದಿವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು 'ಐಟಿ ಹಬ್' ಆಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಹಾದಿ
ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ದಶಕಗಳ ದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಡಿಪಾಯವಿದೆ:
ಬಲವಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಅಡಿಪಾಯ: ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (IISc), ಹೆಚ್ಎಎಲ್ (HAL), ಇಸ್ರೋ (ISRO), ಮತ್ತು ಬಿಇಎಲ್ (BEL) ನಂತಹ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ದೈತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದವು.
ಮುಂಚೂಣಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಆಗಮನ: 1980 ಮತ್ತು 90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, ವಿಪ್ರೋದಂತಹ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ಸ್ನಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಐಟಿ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಬಲವಾದ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಯಿತು.
ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿ ವಾತಾವರಣ: ಜಾಗತಿಕ ಸಾಹಸೋದ್ಯಮ ಬಂಡವಾಳ (Venture Capital) ಹರಿವು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕ ಐಟಿ ನೀತಿಗಳು ನಗರವನ್ನು ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದವು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಐಟಿ ದೈತ್ಯರು
ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ಹಾಗೂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬೃಹತ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದವು:
ಭಾರತೀಯ ಐಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು: ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ (Infosys), ವಿಪ್ರೋ (Wipro), ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವೀಸಸ್ (TCS).
ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು: ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ (Microsoft), ಗೂಗಲ್ (Google), ಐಬಿಎಂ (IBM), ಅಮೆಜಾನ್ (Amazon), ಆಪಲ್ (Apple) ಮತ್ತು ಮೆಟಾ (Meta).
ನಗರದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ರಂಗ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು (Eco-system) ಕೇವಲ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ; ಬದಲಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿವಿಧ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು
- ಆಧುನಿಕ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್: ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್, ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ
- ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI), ಮೆಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ (ML), ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್
- ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ: ಫಿನ್ಟೆಕ್ (Fintech), ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು
- ಹೈ-ಟೆಕ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್: ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ವಿನ್ಯಾಸ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
- ಜೈವಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ: ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (Biotechnology) ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮಾ ಸಂಶೋಧನೆ
ಜಾಗತಿಕ ನವೋದ್ಯಮ (Startup) ಮತ್ತು ಯುನಿಕಾರ್ನ್ ನಗರ
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು "ಭಾರತದ ನವೋದ್ಯಮ ರಾಜಧಾನಿ" (Startup Capital of India) ಎಂದೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಯುನಿಕಾರ್ನ್ ಕಂಪನಿಗಳ ತವರು: 1 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ 'ಯುನಿಕಾರ್ನ್' (Unicorn) ನವೋದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಭಾಗವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಜನ್ಮತಾಳಿವೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿವೆ.
ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಣ: ಜಾಗತಿಕ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಸಾಹಸೋದ್ಯಮ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳು (Venture Capitalists) ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅಗ್ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.
ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳ ಗೂಡು: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದವರೆಗಿನ ನೂತನ ನವೋದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ನಾವೀನ್ಯತಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಳೆದಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ತನ್ನ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಉದ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಸದಾ ನಾವೀನ್ಯತೆಗೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದಾಗಿ 'ಭಾರತದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ' ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.