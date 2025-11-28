ಆನೇಕಲ್ ಬಳಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಕಾಡೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನ ಅರವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ದಿನ ಕಾಡೆಮ್ಮೆಯೇ ಪತ್ತೆಯಾಗದ ಕಾರಣ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು/ಆನೇಕಲ್ (ನ.28): ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಮ್ಮಸಂದ್ರ ಅಗ್ರಹಾರದ ಬಳಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾಡೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕಸರತ್ತು ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದು, ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ಆತಂಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾಡೆಮ್ಮೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದ್ದು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ 'ಕಾಡೆಮ್ಮೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅರವಳಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಅರವಳಿಕೆ ತಂದಾಗ ಕಾಡೆಮ್ಮೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ'. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕಾಡೆಮ್ಮೆ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯೋದು ತಲೆನೋವಾಗಿದೆ.
ಮೊದಲ ದಿನದ ವೈಫಲ್ಯ: ಅರವಳಿಕೆ ಕೊರತೆ
ಕಳೆದ ದಿನ ಕಮ್ಮಸಂದ್ರ ಅಗ್ರಹಾರದ ಬಳಿ ಕಾಡೆಮ್ಮೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಪಡೆಯೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡಿತ್ತು. ಕಾಡೆಮ್ಮೆ ಜನರ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆಯೇ ಇಡೀ ದಿನ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದ ಅರವಳಿಕೆ ಔಷಧಿ (Tranquilizer)ಯೇ ತಂಡದ ಬಳಿ ಲಭ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ದಿನ ಕಾಡೆಮ್ಮೆ ಇಲಾಖೆಯ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆಯೇ ಓಡಾಡಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಕಾಡೆಮ್ಮೆಯು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
ಎರಡನೇ ದಿನ: ಅರವಳಿಕೆ ಇದೆ, ಕಾಡೆಮ್ಮೆಯೇ ಇಲ್ಲ!
ಮೊದಲ ದಿನದ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿತ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಇಂದು (ನ.28) ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಿತು. ಕಾಡೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲು ಬೇಕಾದ ಅರವಳಿಕೆ ಮದ್ದು ಮತ್ತು ಬಂದೂಕುಗಳು, ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ತಂಡ ಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಕಾಡೆಮ್ಮೆಯೇ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ! ಕಾಡೆಮ್ಮೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಡೀ ದಿನ ತೀವ್ರ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಯ ಸುಳಿವು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳ ಮೂಲಕ ವೈಮಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನೂ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಆದರೂ ಕೆರೆ, ತೋಪುಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ಲೇಔಟ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಿದರೂ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಡೆಮ್ಮೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಕಾಡೆಮ್ಮೆ ಹಿಡಿಯುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ 'ಒಂದು ದಿನ ಅರವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಕಾಡೆಮ್ಮೆಯೇ ಇಲ್ಲ' ಎಂಬ ಗೊಂದಲಮಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಮೀಪ ಕಾಡೆಮ್ಮೆ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಡಲು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಬೇಕಿದೆ.