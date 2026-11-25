ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿ ಆಳಿದ್ದ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇಂದು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ವಿಜಯನಗರದ ರಾಜವಂಶದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಕುಟುಂಬವೊಂದು ಇಂದಿಗೂ ತನ್ನ ಪೂರ್ವಜರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ.
1565ರ ತಾಳಿಕೋಟೆ ಕದನದ ನಂತರ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡರೂ, ಅದರ ವೈಭವ ಮತ್ತು ರಾಜಮನೆತನದ ವಂಶಾವಳಿಯ ಸ್ಮರಣೆ ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ. ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ರಾಜಧಾನಿಯ ಅವಶೇಷಗಳಿರುವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ, ನದಿಯ ಆಚೆ ಬದಿಯ ಆನೆಗುಂದಿ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ನೆಲದಲ್ಲಿ ವಂಶಸ್ಥರ ಪರಂಪರೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ಆನೆಗುಂಡಿ ರಾಜಮನೆತನ ಮತ್ತು ಅರವೀಡು ರಾಜವಂಶದ ನಂಟು
ಈ ರಾಜವಂಶದ 19ನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ವಂಶಸ್ಥರು ಮತ್ತು ನಾಮಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ರಾಜಾ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಅವರು ಆನೆಗುಂದಿ ರಾಜಮನೆತನದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುಟುಂಬವು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿದ ನಾಲ್ಕನೇ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ರಾಜವಂಶವಾದ ಅರವೀಡು ರಾಜವಂಶದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಮೂಲವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ತುಳುವ ರಾಜವಂಶದ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅರವೀಡು ಶಾಖೆಯು, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯರ ಪ್ರಭಾವಿ ಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಅಳಿಯನಾಗಿದ್ದ ಅಳಿಯ ರಾಮರಾಯರ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ರಾಮರಾಯರ ಸಹೋದರ ಪೆನುಕೊಂಡವನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಅರವೀಡು ರಾಜವಂಶದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದರು.
ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪಾಲಕತ್ವ
ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಹಂಪಿ-ಆನೆಗುಂಡಿ ಪ್ರದೇಶದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಆನೆಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮವು ಈ ಕುಟುಂಬದ ಪೂರ್ವಜರ ನೆಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 700 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಪರಂಪರೆಯ ವಿಧ್ಯುಕ್ತ ಪಾಲಕರಾಗಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಈ ಕುಟುಂಬವು ಆನೆಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾರು 250 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ‘ಹೀರೆ ದಿವಾನ್’ ಭವನದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಭವನದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಡೆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬವು ಸಮೀಪದ ಹೊಸಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿಯೂ ನೆಲೆಸಿದೆ.
ಆಡಳಿತದ ಬದಲಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನೇ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಕುಟುಂಬ, ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಬ್ಬ-ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಂಪಿ-ಆನೆಗುಂದಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರಾಚೀನ ಸ್ಮಾರಕಗಳು, ದೇವಾಲಯಗಳು ಹಾಗೂ ಮೆಟ್ಟಿಲುಬಾವಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.
ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಮುಖ ಸದಸ್ಯರು
ರಾಜಾ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ: ಆನೆಗುಂಡಿ ರಾಜಮನೆತನದ 19ನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ವಂಶಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ನಾಮಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದು, ಪರಂಪರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ದೇವಾಲಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಹೀರೆ ದಿವಾನ್ ಭವನದ ಪುನರುದ್ಧಾರದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿದ್ದು, ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ವ್ಯವಹಾರದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂಪಿ-ಆನೆಗುಂಡಿ ಪರಿಸರದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಣಿ ರತ್ನಶ್ರೀ ರಾಯರು 19 ನೇ ರಾಜಾ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ. ಅವರ ಪುತ್ರ ತಿರುಮಲ ವೆಂಕಟ ದೇವರಾಯ. ಕುಟುಂಬದ 20ನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ವಂಶಸ್ಥರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ವಿಜಯನಗರ ಯುಗದ ಕುರಿತ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬರಹಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಾ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಮತ್ತು ರಾಣಿ ರತ್ನಶ್ರೀ ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು. ಅವರೇ ಶಿವ ರಾಯಕುಮಾರಿ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ರಾಯಕುಮಾರಿ.
ವಿಸ್ತೃತ ವಿಜಯನಗರ ವಂಶಾವಳಿಯ ವಿವಿಧ ಹಕ್ಕುಗಳು
ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ (1336ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ; 1565/1646ರ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಅವನತಿ) ಸಂಗಮ, ಸಾಳುವ, ತುಳುವ ಮತ್ತು ಅರವೀಡು ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ರಾಜವಂಶಗಳನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ದಾಖಲೆಗಳ ಕೊರತೆ, ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಭಜನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬದ ನೇರ ಹಾಗೂ ಮುರಿಯದ ವಂಶಾವಳಿಯನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಮುದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸುತ್ತವೆ.
ಅರವೀಡು ವಂಶದ ಸಂಬಂಧಗಳು: ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳು ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿನ ಜಮೀನ್ದಾರಿ/ಪಾಲೆಗಾರ ಮನೆತನಗಳು ಅರವೀಡು ರಾಜವಂಶದ ವಂಶಾವಳಿಯ ಕುರಿತ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.
ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಪಾಲೆಗಾರ ಕುಟುಂಬಗಳು: 1565ರ ನಂತರ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಲವು ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಪಾಲೆಗಾರರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರರಾದರು. ಮಧುರೈ, ಜಿಂಜಿ, ರಾಯಲಸೀಮಾ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಆಂಧ್ರದ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳು ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅಥವಾ ಸೇವಾ ಪರಂಪರೆಯ ಮೂಲಕ ವಿಜಯನಗರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ.
ತುಳುವ ವಂಶಾವಳಿಯ ಹಕ್ಕುಗಳು: ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯರ (1509–1529) ತುಳುವ ರಾಜವಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತುಳುನಾಡಿನ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳು ಮೌಖಿಕ ಅಥವಾ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಂಶಾವಳಿ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇವು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ನೇರ ಸಿಂಹಾಸನದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕುಲದ ಪರಂಪರೆಗಳಾಗಿವೆ.
ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತು ದತ್ತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು: ಹಂಪಿ, ತಿರುಪತಿ, ಮೇಲುಕೋಟೆ, ಶ್ರೀರಂಗಂ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದ ದತ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಹಲವು ದೇವಾಲಯಗಳ ಆನುವಂಶಿಕ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬಗಳು, ಶಾಸನ ಹಾಗೂ ದಾನಪತ್ರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.