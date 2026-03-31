Software engineer salary jump: ತಮ್ಮ 23ರ ಹರೆಯದಲ್ಲಿ ಟಿಸಿಎಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 3.2 ಲಕ್ಷ ವೇತನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪರ್ ಹೇಗೆ 80 ಲಕ್ಷದ ಗೂಗಲ್ ಉದ್ಯೋಗ ಗಿಟ್ಟಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್
ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಕೋಟಿ ಸಮೀಪಿಸುವ ವೇತನವನ್ನೂ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧವಿರುತ್ತವೆ. ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಗೂಗಲ್ ಕೂಡ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 80 ಲಕ್ಷದ ವೇತನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಕೆಲಸ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಯುವಕ ತನ್ನ ಈ ಕೆರಿಯರ್ ಜರ್ನಿಯನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪರ್ ಅಕ್ರಾ ಮಜುಮ್ದಾರ್ ಎಂಬುವವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ನಿಷ್ಠೆಯು ವೇತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ 23ರ ಹರೆಯದಲ್ಲಿ ಟಿಸಿಎಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 3.2 ಲಕ್ಷ ವೇತನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಅವರು ಎರಡು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಕೆಲಸ ತೊರೆದು ಕುಕು ಎಫ್ಎಂಗೆ ಸೇರಿದರು ಅವರ ವೇತನ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 14 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು. ಇದಾದ ನಂತರ ಅವರು ಗೂಗಲ್ ಕೆಲಸ ಗಿಟ್ಟಿಸಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ 80 ಲಕ್ಷ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ವೇತನ 3.2 ಲಕ್ಷದಿಂದ 80 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ
2021 ರಲ್ಲಿ ಟಿಸಿಎಸ್ನ ನಿಂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಸಹಾಯಕ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಅಕ್ರಾ ರೂ. 3.2 ಲಕ್ಷ ವೇತನ ಗಳಿಸಿದರು. ಆಗಷ್ಟೇ ಕಾಲೇಜು ತೊರೆದಿದ್ದರಿಂದ ತಾನು ವಿಶಾಲ ದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳ ಮತ್ತು ಕಲಿಯಲು ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದವನಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಣ್ಣಿಸಿಕೊಂಡರು. 2022 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು TCS ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ (ವಿಂಗ್ಸ್ 1) ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದರು. ಇದು ಅವರ ಸಂಬಳವನ್ನು ಸುಮಾರು ರೂಪಾಯಿ 7 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ(ವಾರ್ಷಿಕ) ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಡೇಟಾ ರಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಗಳು (DSA) ಗಾಗಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, ಇದು ಉತ್ಪನ್ನ ಆಧಾರಿತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವೆಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಕೌಶಲ್ಯವಾಗಿದೆ.
2023 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಮಜುಂದರ್ ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಐದರಿಂದ ಆರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ DSA( data structures and algorithms) ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು 380 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲೀಟ್ಕೋಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜನವರಿ 2024 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಟಿಸಿಎಸ್ನ ಹೊರಗೆ ಬೇರೆ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆಫರ್ಗಾಗಿ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ತಿಂಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ವಿಫಲ ಸಂದರ್ಶನಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅವರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಉತ್ಪನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕುಕು ಎಫ್ಎಂನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಗಿಟ್ಟಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ವೇತನ ಸುಮಾರು ರೂ 14ರಿಂದ 15 ಎಲ್ಪಿಎಗೆ ಏರಿತು.
ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು,2025 ರಲ್ಲಿ. ಹೌದು ಅಕ್ರಾ ಮಜುಂದರ್ ಅವರು ವಾರ್ಷಿಕ 80 ಲಕ್ಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಗೂಗಲ್ಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರು. ಇದನ್ನು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.. ಆಫರ್ ಪಡೆದ ನಂತರವೂ ಅವರು ಗ್ರಾಫ್ಗಳು, ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಡೈನಾಮಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ನಂತಹ ಮುಂದುವರಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ಲೀಟ್ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 750ಕ್ಕೆ ದಾಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಿಟೆಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಂತೆ ನನಗೂ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕನಸು ಇತ್ತು . ಆದರೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಟೈಯರ್ -3 ಕಾಲೇಜಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದಾಗಿ, ನಾನು ಟಿಸಿಎಸ್ನಲ್ಲಿ 3.2 ಎಲ್ಪಿಎಗೆ ಸೇರಿದೆ ಎಂದು ಮಜುಂದರ್ ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಕೇವಲ ಆರಂಭ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಅವರು ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಆಶಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅನೇಕರು ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನೇಕರು ಸಂದೇಹ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 15 ಲಕ್ಷದಿಂದ 80 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಏರಿಕೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೂ. 15 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 80 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಚ್ಚರಿ ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಟಿಸಿಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳದ ಒಂಬತ್ತನೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನಾನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ವೇತನ ಇರುವವರು ಯಾರು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
