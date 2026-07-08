ಐಟಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತದ ಭೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ಐಐಟಿ ದೆಹಲಿ ಪದವೀಧರ ಮುಕುಲ್ ಸಿಂಗ್ ವಿಭಿನ್ನ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ನಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದ ಅವರ ಯಶೋಗಾಥೆ, ವಿಶೇಷ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಯುಳ್ಳವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಈಗ ಐಟಿ ಉದ್ಯಮ ಎಂದರೆ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳುವ ಸಮಯ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತ. ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಮಂದಿಯನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶಗಳ ಕನಸು ಹೊತ್ತು ಸಾಗಿದವರನ್ನು ತವರಿಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹತ್ತಾರು ಲಕ್ಷಗಳ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಟೆಕ್ಕಿಗಳು ಇದೀಗ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕಣ್ಣೀರಿಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಆಲೋಚನಾ ಶಕ್ತಿ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ದರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟವೂ ಇದ್ದರೆ ಅವಕಾಶಗಳು ತಾನಾಗಿಯೇ ಹುಡುಕಿ ಬರುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಮುಕುಲ್ ಸಿಂಗ್.
ದೆಹಲಿಯ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (IIT) ಯಿಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 2022 ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (ಬಿ.ಟೆಕ್) ಪದವೀಧರರಾಗಿರುವ ಮುಕುಲ್ ಸಿಂಗ್, ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಇಂಟರ್ನ್ನಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನ ರೆಡ್ಮಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಸಿಂಗ್, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ 365 ಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನ ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ (AI) ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಕೆಲಸವು ಏಜೆಂಟ್ AI, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಾದರಿಗಳು, ಮಾದರಿ ರೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಂತರದ ತರಬೇತಿಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ AI ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಕುರಿತು ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ನಿಂದ ನಾಯಕತ್ವದವರೆಗೆ
ಮುಕುಲ್ ಸಿಂಗ್ 2022 ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಐಐಟಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಾಗ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಇಂಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಸೇರಿದರು. ಆ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಅವರನ್ನು PROSE ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಸಂಶೋಧಕರಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು AI ಮೂಲಕ ಡೆವಲಪರ್ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಜೂನ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಶೋಧಕರಾಗಿ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಜುಲೈ 2025 ರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಸಂಶೋಧಕರಾದರು. ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ವಿಜ್ಞಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನ ಉತ್ಪಾದಕತಾ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ AI ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು.
ಐಐಟಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ
ಅವರ ಕೆಲಸವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಶತಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ತಲುಪುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಾದ ಗಿಟ್ಹಬ್ ಕೊಪಿಲಟ್, ಎಕ್ಸೆಲ್ ಕೊಪಿಲಟ್, ವಿಷುಯಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಕ್ವೆರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ಸಮಯ ಸೇರುವ ಮೊದಲು, ಮುಕುಲ್ ಅವರು, ಡಿಸೆಂಬರ್ 2020 ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ರ ನಡುವೆ ಐಐಟಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. 2021 ರ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು.
ಐಐಟಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಅನುಭವ, ನಂತರ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಸಂಶೋಧನಾ ಪಾತ್ರಗಳು, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ನಿಧಾನಗತಿಯ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮುಕುಲ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿಯು ವಿಶೇಷ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ, ಸಂಶೋಧನಾ ಅನುಭವವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮತ್ತು AI ನಂತಹ ವೇಗವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಉಳಿದಿವೆ ಎಂದು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.